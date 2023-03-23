США рассказали о "нажиме на Азербайджан" в интересах Армении

Опубликовано: 11:03, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Армения и Азербайджан скоро могут выйти на мирное соглашение, заявил глава Госдепа. По словам Энтони Блинкена, текущий момент благоприятен для интересов обеих стран. Впрочем, говоря об акции на Лачинской дороге, госсекретарь пообещал продолжить оказывать нажим на Азербайджан.

Азербайджан и Армения могут уже в скором времени завершить работу над текстом мирного соглашения, заявил глава Госдепартамента США.

"И считаю, что имеется благоприятная возможность, не хочу это преувеличивать, но благоприятная возможность, позволяющая в действительности завершить подготовку мирного соглашения"

— Энтони Блинкен

Дипломат напомнил о переговорах, которые он провел в 2023 году с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в Мюнхене в ходе конференции по безопасности.

Госсекретарь также уточнил, что некоторое время назад главы МИД обеих стран приезжали в Вашингтон, в ходе визитов велась работа над текстом соглашения. Блинкен отметил, что ожидает их возвращения.

Содействие США послевоенному урегулированию

Глава Госдепа, по его же словам, активно участвует в урегулировании между Баку и Ереваном, помогая вывести стороны на мирный договор, который нормализует их отношения и повлияет на ситуацию с "правами и защитой этнических армян в Карабахе", скажется на теме делимитации и других.

Дипломат уточнил, что США ни в коем случае не навязывают все эти процессы Армении, напротив, таким образом Вашингтон реагирует на желания, озвученные самим Ереваном.

Блинкен пояснил, что имеет в виду желание Армении прийти к соглашению, которое, по его словам, могло бы хотя бы во многом прекратить "конфликт", продолжительность которого превышает 30 лет.

Чиновник также вспомнил и о, по его формулировке, "подлинных проблемах", которые якобы существуют в Лачинском коридоре.

"Я оказываю нажим на Азербайджан, в том числе на этой неделе, чтобы этот коридор вновь был открыт. Мы работаем над этим"

— Энтони Блинкен

В то же время, по его мнению, текущий момент благоприятен для принятия решений, которые бы "глубоко отвечали" запросам не только Армении, но и Азербайджана.

США не держат баланс между Арменией и Азербайджаном

Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров обратил внимание на явный дисбаланс в заявлении Энтони Блинкена. "Госсекретарь сначала говорит о стремлении США помочь Армении и Азербайджану выйти на мирный договор, но затем фокусируется исключительно на тех запросах, которые в Вашингтон адресует Ереван. Он ничего не сказал об интересах Баку, напротив, заявил о "нажиме на Азербайджан" для "разблокирования Лачинского коридора" – то есть Блинкен прямо поддержал фейк властей Армении о "блокаде Карабаха", несмотря на ежедневные доказательства работы Лачинской дороги в обычном режиме под контролем российских миротворцев. Это обнажает подлинный подход США к армяно-азербайджанскому урегулированию", - сказал он.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Чего хочет Ереван, когда требует от внешних игроков "нажать на Азербайджан" для "разблокирования Лачинского коридора"? Он хочет, чтобы экоактивисты ушли с Лачинской дороги и российские миротворцы разрешили проезд по ней оружия и боевиков в Карабахский экономический район Азербайджана для вооружения местных сепаратистов. Гуманитарные грузы как ввозились в Карабах в полном объеме, так и ввозятся. Какие бы фейковые "гуманитарные кризисы" ни пытались изобразить марионетки Еревана в Ханкенди, сами же карабахские армяне постоянно опровергают проблемы с продовольствием и медицинской помощью публикациями в соцсетях. Единственное, что больше не перевозится по Лачинской дороге – это средства войны, да и те теперь тайно поставляются по объездным грунтовкам. Армения все так же готовит сепаратистов к новой войне с азербайджанской армией и ищет помощи на стороне, чтобы восстановить прежний канал для контрабанды вооружений", - напомнил Андрей Петров.

США поддерживают напряженность на Южном Кавказе

"Благодаря заявлению Энтони Блинкена теперь мы знаем, что Госдепартамент США, изображая посреднические усилия, на деле поддерживает реваншистские планы Армении и требует от Азербайджана, чтобы Еревану было вновь позволено в неограниченном количестве ввозить оружие и боевиков в зону временного размещения российских миротворцев. О том же самом говорят и слова по "правам и защите армян в Карабахе" – то есть Вашингтон не доверяет Баку, который не только многократно подтверждал гарантии безопасности и равноправия армянской общины Карабаха с другими гражданами Азербайджанской Республики, но и начал работу по их реинтеграции. Выходит, что США встают на сторону агрессора, потерпевшего поражение в войне, и ищут возможности для отката ситуации на Южном Кавказе к временам оккупации вместо того, чтобы признать послевоенные реалии", - отметил старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Все это говорит о том, что реальных намерений урегулировать армяно-азербайджанские отношения у США нет. Их цель – усилить свое присутствие на Южном Кавказе. Армения предлагает свои услуги для достижения этой цели в обмен на поддержку ее агрессивной политики в отношении Азербайджана, и для Вашингтона, в целом безразличного к судьбе обеих республик, такая цена является приемлемой. Включение США в давление на Баку по Лачинскому коридору объясняется еще и перспективой ввода некой "международной миссии" в Карабахский экономический район, на чем настаивает Ереван: Вашингтон хотел бы выдавить Россию из региона и заменить ее миротворцев своими военными. Азербайджан, естественно, ни на какую "международную миссию" на своей территории не согласится: судьба карабахских армян – внутреннее дело АР, и внешние игроки должны прекратить давление на Баку по этому вопросу. Если США, напротив, усиливают давление, значит, значимость американской площадки переговоров сводится к нулю", - заключил Андрей Петров.