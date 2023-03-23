США рассказали о "нажиме на Азербайджан" в интересах Армении

Азербайджан и Армения могут уже в скором времени завершить работу над текстом мирного соглашения, заявил глава Госдепартамента США.
"И считаю, что имеется благоприятная возможность, не хочу это преувеличивать, но благоприятная возможность, позволяющая в действительности завершить подготовку мирного соглашения"
— Энтони Блинкен
Дипломат напомнил о переговорах, которые он провел в 2023 году с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в Мюнхене в ходе конференции по безопасности.
Госсекретарь также уточнил, что некоторое время назад главы МИД обеих стран приезжали в Вашингтон, в ходе визитов велась работа над текстом соглашения. Блинкен отметил, что ожидает их возвращения.
Содействие США послевоенному урегулированию
Глава Госдепа, по его же словам, активно участвует в урегулировании между Баку и Ереваном, помогая вывести стороны на мирный договор, который нормализует их отношения и повлияет на ситуацию с "правами и защитой этнических армян в Карабахе", скажется на теме делимитации и других.
Дипломат уточнил, что США ни в коем случае не навязывают все эти процессы Армении, напротив, таким образом Вашингтон реагирует на желания, озвученные самим Ереваном.
Блинкен пояснил, что имеет в виду желание Армении прийти к соглашению, которое, по его словам, могло бы хотя бы во многом прекратить "конфликт", продолжительность которого превышает 30 лет.
Чиновник также вспомнил и о, по его формулировке, "подлинных проблемах", которые якобы существуют в Лачинском коридоре.
"Я оказываю нажим на Азербайджан, в том числе на этой неделе, чтобы этот коридор вновь был открыт. Мы работаем над этим"
— Энтони Блинкен
В то же время, по его мнению, текущий момент благоприятен для принятия решений, которые бы "глубоко отвечали" запросам не только Армении, но и Азербайджана.
США не держат баланс между Арменией и Азербайджаном
Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров обратил внимание на явный дисбаланс в заявлении Энтони Блинкена. "Госсекретарь сначала говорит о стремлении США помочь Армении и Азербайджану выйти на мирный договор, но затем фокусируется исключительно на тех запросах, которые в Вашингтон адресует Ереван. Он ничего не сказал об интересах Баку, напротив, заявил о "нажиме на Азербайджан" для "разблокирования Лачинского коридора" – то есть Блинкен прямо поддержал фейк властей Армении о "блокаде Карабаха", несмотря на ежедневные доказательства работы Лачинской дороги в обычном режиме под контролем российских миротворцев. Это обнажает подлинный подход США к армяно-азербайджанскому урегулированию", - сказал он.
"Чего хочет Ереван, когда требует от внешних игроков "нажать на Азербайджан" для "разблокирования Лачинского коридора"? Он хочет, чтобы экоактивисты ушли с Лачинской дороги и российские миротворцы разрешили проезд по ней оружия и боевиков в Карабахский экономический район Азербайджана для вооружения местных сепаратистов. Гуманитарные грузы как ввозились в Карабах в полном объеме, так и ввозятся. Какие бы фейковые "гуманитарные кризисы" ни пытались изобразить марионетки Еревана в Ханкенди, сами же карабахские армяне постоянно опровергают проблемы с продовольствием и медицинской помощью публикациями в соцсетях. Единственное, что больше не перевозится по Лачинской дороге – это средства войны, да и те теперь тайно поставляются по объездным грунтовкам. Армения все так же готовит сепаратистов к новой войне с азербайджанской армией и ищет помощи на стороне, чтобы восстановить прежний канал для контрабанды вооружений", - напомнил Андрей Петров.
США поддерживают напряженность на Южном Кавказе
"Благодаря заявлению Энтони Блинкена теперь мы знаем, что Госдепартамент США, изображая посреднические усилия, на деле поддерживает реваншистские планы Армении и требует от Азербайджана, чтобы Еревану было вновь позволено в неограниченном количестве ввозить оружие и боевиков в зону временного размещения российских миротворцев. О том же самом говорят и слова по "правам и защите армян в Карабахе" – то есть Вашингтон не доверяет Баку, который не только многократно подтверждал гарантии безопасности и равноправия армянской общины Карабаха с другими гражданами Азербайджанской Республики, но и начал работу по их реинтеграции. Выходит, что США встают на сторону агрессора, потерпевшего поражение в войне, и ищут возможности для отката ситуации на Южном Кавказе к временам оккупации вместо того, чтобы признать послевоенные реалии", - отметил старший аналитик "Вестника Кавказа".
"Все это говорит о том, что реальных намерений урегулировать армяно-азербайджанские отношения у США нет. Их цель – усилить свое присутствие на Южном Кавказе. Армения предлагает свои услуги для достижения этой цели в обмен на поддержку ее агрессивной политики в отношении Азербайджана, и для Вашингтона, в целом безразличного к судьбе обеих республик, такая цена является приемлемой. Включение США в давление на Баку по Лачинскому коридору объясняется еще и перспективой ввода некой "международной миссии" в Карабахский экономический район, на чем настаивает Ереван: Вашингтон хотел бы выдавить Россию из региона и заменить ее миротворцев своими военными. Азербайджан, естественно, ни на какую "международную миссию" на своей территории не согласится: судьба карабахских армян – внутреннее дело АР, и внешние игроки должны прекратить давление на Баку по этому вопросу. Если США, напротив, усиливают давление, значит, значимость американской площадки переговоров сводится к нулю", - заключил Андрей Петров.