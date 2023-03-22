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Шойгу и Акар поговорили о сделке по зерну и Карабахе

Шойгу и Акар поговорили о сделке по зерну и Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главы Минобороны России и Турции провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки, беседа состоялась по инициативе Анкары.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

Подчеркивается, что главы оборонных ведомств затронули вопрос, связанные с продлением и реализацией зерновой сделки. Министры выразили удовлетворение сотрудничеством и отметили вклад сделки в решение продовольственного кризиса, напомнив о важности бесперебойных зерновых поставок.

Кроме того, как сообщили в российском Минобороны, Шойгу и Акар обсудили сирийскую проблему, ситуацию вокруг Карабаха и другие представляющие взаимный интерес вопросы.

Стоит добавить, что телефонный разговор двух министров состоялся по инициативе турецкой стороны.

Зерновая сделка продлена

Зерновая сделка продлена

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