Канада отказалась от российских металлов

Опубликовано: 23:58, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Канада ввела санкции в отношении металлов из России, запретив гражданам страны импортировать, покупать или приобретать российские железо, сталь, алюминий и изделия из них.

Власти Канады решили ввести в стране запрет на импорт алюминия и стали из России, говорится в документе о поправках к положению "об особых экономических мерах", опубликованном на сайте правительства страны.

Теперь любому лицу в Канаде и любому канадцу даже за пределами страны запрещается импортировать, покупать или приобретать железо, сталь, алюминий и изделия из него из России, передает ТАСС.

Ранее Россия в ответ на ноябрьские санкции Канады внесла в "черный" список еще 200 граждан страны, сообщил МИД РФ. РФ бессрочно закрыла въезд для высокопоставленных чиновников, бывших и действующих парламентариев, правоохранителей, экспертов и других канадских политических деятелей.