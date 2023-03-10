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Канада отказалась от российских металлов

Канада отказалась от российских металлов
Канада ввела санкции в отношении металлов из России, запретив гражданам страны импортировать, покупать или приобретать российские железо, сталь, алюминий и изделия из них.

Власти Канады решили ввести в стране запрет на импорт алюминия и стали из России, говорится в документе о поправках к положению "об особых экономических мерах", опубликованном на сайте правительства страны.

Теперь любому лицу в Канаде и любому канадцу даже за пределами страны запрещается импортировать, покупать или приобретать железо, сталь, алюминий и изделия из него из России, передает ТАСС. 

Ранее Россия в ответ на ноябрьские санкции Канады внесла в "черный" список еще 200 граждан страны, сообщил МИД РФ. РФ бессрочно закрыла въезд для высокопоставленных чиновников, бывших и действующих парламентариев, правоохранителей, экспертов и других канадских политических деятелей.

Канада расширяет антироссийские санкции

Канада расширяет антироссийские санкции

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