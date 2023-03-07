ООН: землетрясения в Турции нанесли ущерб на $100 млрд

Опубликовано: 16:27, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Свыше $100 млрд может составить ущерб, нанесенный Турции февральскими землетрясениями, считают в ООН. Разрушения в Хатае можно сравнить с апокалипсисом. Всемирный банк оценил ущерб экономике Турции в $34 млрд, но признает, что на восстановление уйдет значительно больше.

Разрушительная стихия нанесла Турции ущерба на $100 млрд, объявила сегодня официальный представитель Программы развития ООН в стране Луиза Винтон.

Она сообщила, что согласно расчетам на сегодня, ущерб составит свыше $100 млрд. Таковы оценки правительства Турции, с этими данными согласны международные партнеры.

Винтон рассказала, что в Хатае - одном из наиболее пострадавших регионов - ситуация сравнима с апокалипсисом. В этой провинции разрушены сотни тысяч домов. Для восстановления потребуются международные усилия. "Потребности огромны, но ресурсы скудны", - отметила представитель ООН.

По оценкам Всемирного банка ущерб турецкой экономике оценивается в $34,2 млрд, но эта сумма может увеличиться - в Турции после катастрофических землетрясений продолжают происходить афтершоки. Восстановление может обойтись вдвое дороже, чем потери экономики страны, связанные с бедствием.

Напомним, землетрясение случилось в Турции месяц назад, 6 февраля. На данный момент число жертв составляет 46,1 тыс человек. Новые афтершоки приводят к обвалам ранее пострадавших зданий. Начаты уголовные дела против недобросовестных застройщиков. К наиболее пострадавшим регионам, помимо Хатая, относятся Газиантеп, Кахраманмараш, Адана, Диярбакыр.