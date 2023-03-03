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Израиль готов нанести удар по Ирану в случае покупки С-400 

Израиль готов нанести удар по Ирану в случае покупки С-400 
Израиль может нанести удар по объектам ядерной инфраструктуры Ирана. Уже к концу года Иран может создать до 10 бомб.

В том случае, если Иран закупит С-400, это может приблизить удар Израиля по его ядерным объектам, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в Израиле и США. 
Согласно информации источников агентства, уже в конце 2023 года Иран из обогащенного до 60% урана сможет создать порядка десяти бомб. 
Также по мнению Израиля, намерение Тегерана закупить С-400 говорит о том, что иранские власти таким образом пытаются защититесь объекты от ударов Израиля. 
Ранее озабоченность реализацией ядерной программы Ирана выразили США и Евросоюз. В частности глава Пентагона Ллойд Остин совершит официальный визит в Израиль, где рассмотрит ядерную угрозу Ирана по отношению к Израилю. 
Аналогичные опасения разделяют и в Евросоюзе, отмечавшем закупку Ираном центрифуг и иной техники для обогащения урана.

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