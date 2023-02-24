Опубликовано: 13:05, 24 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Минэкономики Грузии проводит меры для снижения цен на продовольствие. Власти стремятся создать оптимальные цены и не допускать 100% наценки.

В Грузии стартуют законодательные изменения и переговоры с бизнесом. Совместно эти меры помогут снизить в стране цены на продукты. Меры принимаются по поручению премьер-министра. Ираклий Гарибашвили поручил выяснить, почему в Грузии наценка даже на товары первой необходимости достигает 70-80%, иногда даже 100%.

Законы и конкуренция

Глава Минэкономики Леван Давиташвили рассказал, что работа над законодательством поможет создать конкурентную среду. Не планируется устанавливать конкретные цены, они будут оптимальными в условиях конкуренции. "Цены снизятся настолько, насколько будет возможно", - отметил министр в эфире телеканала "Рустави 2". Процесс займет несколько месяцев.

Диалог с бизнесом

Параллельно власти ведут диалог с поставщиками и дистрибьюторами. Торговые сети уже снижают цены на ряд товаров в рамках акций. В последующие месяцы тенденция на снижение цен в магазинах сохранится, пообещал.

Не только продукты

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что также в Грузии ведется работа по снижению цен на лекарства. На 40% подешевеют препараты, применяемые при хронических и онкологических заболеваниях.