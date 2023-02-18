Опубликовано: 20:57, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В ГУ МЧС РФ по Северной Осетии рассказали об отмене введенного сутками ранее запрета на передвижение грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге от Владикавказа до КПП "Верхний Ларс". Причины отмены – улучшение погоды и рекомендации грузинской стороны. Сейчас въехать в Грузию разрешено на любом автотранспорте.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Северной Осетии, закрытая накануне вечером для грузовиков Военно-Грузинская дорога с 19:50 по московскому времени вновь открыта для всех видов транспорта.

Североосетинские спасатели пояснили, что благодаря улучшению погоды они вновь могут гарантировать водителям грузовиков безопасность проезда по Военно-Грузинской дороге в Грузию и Армению через КПП "Верхний Ларс".

В ГУ МЧС РФ по РСОА добавили, что движение грузовиков в обоих направлениях разрешено в соответствии с рекомендациями грузинской стороны.

Проблемы Военно-Грузинской дороги

На этой неделе Военно-Грузинская дорога уже закрывалась для грузовиков из-за сильного снегопада и гололедицы. Как правило, решение с российской стороны принимается после запроса из Грузии, поскольку именно на грузинской территории расположены самые опасные участки трассы.

В зимний период единственный автомобильный путь из России в Грузию и Армению наиболее нестабилен, поскольку частые метели не только создают проблемы с дорожным покрытием, но и повышают лавиноопасность. В другие времена года Военно-Грузинской дороге угрожают сходы селей.

Грузия постоянно улучшает инфраструктура Военно-Грузинской дороги, однако с ее географией попросту ничего не сделать, и потому автосообщение этой республики, а также Армении с Россией всегда будет находиться в заложниках погоды в горах.

В связи с этим все большую актуальность приобретает проект Зангезурского коридора, который даст круглогодичный бесперебойный автомобильный и железнодорожный доступ России к Армении, а также, что немаловажно, к Турции.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о временном запрете на проезд грузовиков от Владикавказа до Верхнего Ларса из-за сложных погодных условий.