Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Северной Осетии, закрытая накануне вечером для грузовиков Военно-Грузинская дорога с 19:50 по московскому времени вновь открыта для всех видов транспорта.
Североосетинские спасатели пояснили, что благодаря улучшению погоды они вновь могут гарантировать водителям грузовиков безопасность проезда по Военно-Грузинской дороге в Грузию и Армению через КПП "Верхний Ларс".
В ГУ МЧС РФ по РСОА добавили, что движение грузовиков в обоих направлениях разрешено в соответствии с рекомендациями грузинской стороны.
Проблемы Военно-Грузинской дороги
На этой неделе Военно-Грузинская дорога уже закрывалась для грузовиков из-за сильного снегопада и гололедицы. Как правило, решение с российской стороны принимается после запроса из Грузии, поскольку именно на грузинской территории расположены самые опасные участки трассы.
В зимний период единственный автомобильный путь из России в Грузию и Армению наиболее нестабилен, поскольку частые метели не только создают проблемы с дорожным покрытием, но и повышают лавиноопасность. В другие времена года Военно-Грузинской дороге угрожают сходы селей.
Грузия постоянно улучшает инфраструктура Военно-Грузинской дороги, однако с ее географией попросту ничего не сделать, и потому автосообщение этой республики, а также Армении с Россией всегда будет находиться в заложниках погоды в горах.
В связи с этим все большую актуальность приобретает проект Зангезурского коридора, который даст круглогодичный бесперебойный автомобильный и железнодорожный доступ России к Армении, а также, что немаловажно, к Турции.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о временном запрете на проезд грузовиков от Владикавказа до Верхнего Ларса из-за сложных погодных условий.