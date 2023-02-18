Азербайджан обеспечит газом четыре страны Евросоюза

Опубликовано: 14:00, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Евросоюзе будет создана рабочая группа, которая разработает проект по увеличению импорта азербайджанского газа в четыре страны ЕС – Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию, которым понадобится дополнительная инфраструктура для этого.

Еврокомиссия одобрила выделение средств для развития инфраструктуры по увеличению поставок азербайджанского газа в Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию, для чего понадобится строительство новых и расширение пропускной мощности ныне имеющихся интерконнекторов.

Все зависит от ТЭО

В ответ на просьбу этих стран будет создана рабочая группа, которая разработает технико-экономическое обоснование проекта и подготовит расчет необходимых для его реализации средств, сообщили в министерстве экономики Словакии, передает Тренд.

Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от результатов ТЭО, - рассказали в ведомстве, отметив, что диверсификация газоснабжения является насущной и актуальной проблемой.

Поставщики оперативно нашли альтернативу поставкам российского газа и заключили контракты, замещающие почти 2/3 российского газа, включая СПГ и альтернативный трубопроводный газ. Пока говорить о конкретных будущих объемах сложно, но предварительные расчеты показывают, что ЕС уже в нынешнем году может столкнуться с нехваткой 30 млрд кубометров "голубого топлива".

Что сейчас?

На данный момент компенсировать нехватку газа мешают проблемы с инфраструктурой. Поэтому такая альтернативная инициатива газовых поставок важна и должна быть поддержана, - поведали в министерстве.

Поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору ведутся с 31 декабря 2020 года. Согласно меморандуму, подписанному Азербайджаном и Европейской комиссией в июле 2022 года, газа из Азербайджана в Европу будет отправляться вдвое больше – поставки вырастут с 10 до 20 млрд кубометров в год.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что европейские газохранилища на конец января выдали потребителям пятую часть своего газа: уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европе опустился ниже 80% и составляет около 86,5 млрд кубометров.