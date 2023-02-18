Опубликовано: 5:22, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Оборот розничной торговли в Дагестане позволил региону стать лидером по данному показателю среди субъектов Северного Кавказа, составив 772,1 млрд рублей.

Глава Минпромторга Дагестана Низам Халилов заявил, что в 2022 году оборот розничной торговли в республике составил 772,1 млрд рублей, превысив показатели 2021 года.

Он отметил, что по данному показателю Дагестан оказался на третьей строчке среди всех регионов России и лидером на Северном Кавказе.

Халилов добавил, что по обороту Дагестан опередили Краснодарский край и Ростовская область.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в Казбековском, Ахвахском районах и Буйнакске обновят объекты водоснабжения.