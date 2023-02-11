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"Аэрофлот" будет чаще летать в Азербайджан

&quot;Аэрофлот&quot; будет чаще летать в Азербайджан
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Крупная российская компания запустит рейсы в Гянджу. 

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" с 5 марта откроет рейсы из Москвы в Гянджу, сообщает пресс-служба компании. 

Полеты в азербайджанский город будут выполняться по воскресеньям на самолетах Airbus A320. Как добавили в компании, Гянджа является популярным направлением для путешествий, а также крупным промышленным и образовательным центром страны. 

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", "Аэрофлот с 17 февраля запустил рейсы по направлению Санкт-Петербург-Баку. 

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