"Аэрофлот" будет чаще летать в Азербайджан

Опубликовано: 11 фев. 11:28 (UTC+3 MSK)

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Крупная российская компания запустит рейсы в Гянджу.

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" с 5 марта откроет рейсы из Москвы в Гянджу, сообщает пресс-служба компании.

Полеты в азербайджанский город будут выполняться по воскресеньям на самолетах Airbus A320. Как добавили в компании, Гянджа является популярным направлением для путешествий, а также крупным промышленным и образовательным центром страны.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", "Аэрофлот с 17 февраля запустил рейсы по направлению Санкт-Петербург-Баку.