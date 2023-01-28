Узбекистан пережил землетрясение

28 янв. 21:38

В Андижанской области Узбекистана, в 330 км от Ташкента, зафиксированы подземные толчки силой в 3 балла.

Как сообщили в узбекистанском сейсмологическом центре Министерства чрезвычайных ситуаций, сегодня вечером в Андижанской области республики произошло землетрясение.

Уточнятся, что толчки начались около 18:13 по местному времени, их сила достигла 3 баллов.

Точное место землетрясения – Ханабадский район, эпицентр залегал на глубине 15 км.

Узбекистанские спасатели добавили, что расстояние между местом землетрясения и Ташкентом составило 331 км.

О разрушениях и пострадавших в результате подземных толчков ничего не сообщается.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в среду землетрясение магнитудой 5,4 случилось в Турции, а в понедельник произошли подземные толчки магнитудой 3,5 в Азербайджане, недалеко от границы Грузии.