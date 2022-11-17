Россия и Азербайджан заключили соглашение о совместном развитии пунктов пропуска через границу

17 ноя. 21:12

Между Москвой и Баку подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в целях согласованного развития пунктов пропуска через госграницу между странами и транспортных подходов к ним.

Также стороны заключили соглашение об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма при трансграничном перемещении средств физлицами.

Подписаны соглашения между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия РФ и министерством здравоохранения Азербайджана о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме на приграничных территориях, а также и соглашение о сотрудничестве в области внедрения Международных медико-санитарных правил.

Кроме того, между Минпромторгом РФ и Министерством экономики Азербайджана подписан меморандум о сотрудничестве в области судостроения, между Минтрансом РФ и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана - о развитии сотрудничества в подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере.

Все документы были подписаны в четверг по итогам российско-азербайджанских переговоров.