В России могут подешеветь лекарства и детские товары

17 ноя. 9:10

Группа депутатов сегодня внесет в Госдуму законопроект о снижении с 10% до 5% ставки налогообложения на социально значимые товары, в том числе на продовольствие, товары для детей и лекарства.

Поправки предусматриваются в Налоговый кодекс РФ. Как отмечается в пояснительной записке, инициативой предлагается "снизить с 10% до 5% налог на добавленную стоимость (НДС) в отношении отдельных групп товаров, являющихся социально значимыми для широких групп граждан РФ", - передает ТАСС.

Пониженная ставка должна распространяться на важнейшие продовольственные товары: мясо, молочные продукты, сахар, соль, зерно, крупы, мука, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, а также ряд других позиций. Также ставку могут снизить на товары для детей. Это и элементы одежды, кроватки, предметы гигиены, игрушки, школьные принадлежности. Такую же меру надо распространить и на периодические печатные издания и важнейшие лекарственные препараты. Эти адресные меры поддержки позволят преодолеть социальное неравенство, а также простимулируют экономический рост, -отмечается в проекте закона.