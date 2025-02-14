Вестник Кавказа

Возвращение статьи о госизмене поддержал комитет парламента Грузии

Возвращение статьи о госизмене поддержал комитет парламента Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Юридический комитет грузинского парламента рассмотрел законопроект о возвращении в Уголовный кодекс статьи, посвященной государственной измене. Его члены одобрили эту законодательную инициативу.

Профильный комитет парламента Грузии выступил за возвращение в Уголовный кодекс статьи о госизмене, пишут грузинские СМИ.

Инициатива рассматривалась Комитетом по юридическим вопросам. Если она будет принята всем парламентом, то ряд преступлений, статьи по которым есть в УК и на сегодняшний день, будут дополнительно квалифицироваться как государственная измена. Это шпионаж, работа на иностранную разведку, разглашение гостайны и ряд других преступлений. Наказываться по ним будут как граждане Грузии, так и иностранцы. Отдельного наказания за измену государству не предусматривается.

Напомним, что статья о госизмене существовала в Грузии вплоть до 2007 года. Она так же, как предлагается и сейчас, не имела собственной правовой нагрузки и во многом именно в связи с этим и была отменена.

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