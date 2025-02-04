Правила финансирования СМИ меняют в Грузии

Власти Грузии хотят ввести новые правила финансирования СМИ. В правящей партии отмечают, что информация, распространением которой занимаются вещатели, серьезно влияет на общественное мнение в стране.
В Грузии намерены запретить получение прямого или косвенного иностранного финансирования СМИ. Соответствующие поправки вносятся в закон "О вещании".
В сообщении, размещенном на сайте парламента республики, сказано, что вещатели больше не смогут получать от иностранной силы деньги или какие-то другие материальные выгоды имущественной стоимости.
Кроме того, законопроект запретит приобретение услуг вещателя иностранной силой, прямое или косвенное финансирование или софинансирование подготовки и трансляции программ. Кроме того, у вещателей не будет возможности получать прямую или косвенную рекламу взамен за размещение соцрекламы.
Инициатором законопроекта выступила фракция "Грузинская мечта".