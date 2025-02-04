Вестник Кавказа

Правила финансирования СМИ меняют в Грузии

Правила финансирования СМИ меняют в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии хотят ввести новые правила финансирования СМИ. В правящей партии отмечают, что информация, распространением которой занимаются вещатели, серьезно влияет на общественное мнение в стране.

В Грузии намерены запретить получение прямого или косвенного иностранного финансирования СМИ. Соответствующие поправки вносятся в закон "О вещании".

В сообщении, размещенном на сайте парламента республики, сказано, что вещатели больше не смогут получать от иностранной силы деньги или какие-то другие материальные выгоды имущественной стоимости.

Кроме того, законопроект запретит приобретение услуг вещателя иностранной силой, прямое или косвенное финансирование или софинансирование подготовки и трансляции программ. Кроме того, у вещателей не будет возможности получать прямую или косвенную рекламу взамен за размещение соцрекламы.

Инициатором законопроекта выступила фракция "Грузинская мечта".
 

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