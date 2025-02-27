Вестник Кавказа

Новые требования к СМИ утвердили в первом чтении в Грузии

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
От вещателей в Грузии теперь будут требовать передавать новости непредвзято и точно. Соответствующие поправки в законодательство были утверждены сегодня в первом чтении грузинскими парламентариями.

Парламент Грузии на прошедшем 4 марта заседании принял в первом чтении поправки в законодательство, устанавливающие новые требования к СМИ.

Согласно поправкам в закон "О вещании", от вещателей теперь будут требовать передавать новости непредвзято и точно.

Кроме того, все источники должны быть идентифицированы, а при использовании анонимного источника это необходимо четко указать.

СМИ также необходимо будет указывать источник при представлении статистической информации.

Помимо этого, СМИ должны будут разделять факт и комментарий, а для членов партий будет действовать запрет на работу журналистом и ведущим информационных выпусков.

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