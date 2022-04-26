Смертельное ДТП произошло под Анапой

26 апр. 11:03

В понедельник вечером под Анапой между поселками Юровка и Иваново столкнулись два автомобиля, в результате погибли двое.

Столкновение случилось в 17.15 на автодороге Крымск-Джигинка. По предварительным данным, водитель "КИА", двигаясь в сторону хутора Иваново, вылетел на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с ВАЗ 2112.

В иномарке находились двое мужчин, они получили травмы, госпитализирован пассажир. В отечественной легковушке ехала семья из четырех человек, в результате столкновения муж и жена скончались на месте, их дочери - подростки 13 и 14 лет, с тяжелыми травмами госпитализировали, сообщается в телеграм-канале Анапского аварийно-спасательного отряда "Кубань-СПАС".

Погибшего водителя автомобиля ВАЗ, которому было 48 лет, спасателям пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.