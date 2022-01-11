Узбекистан в случае проблемы с террористами попросит помощи России, а не ОДКБ

11 янв. 15:50

Если Узбекистану понадобится помощь в борьбе с террористами, ее попросят напрямую у России, уверен директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев, пишет Podrobno.uz.

Так он прокомментировал слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что вскоре государственный переворот может грозить Узбекистану.

"Узбекистан, начиная с конца 90-х годов прошлого века, имеет свой опыт противодействия попыткам террористов и экстремистов по организации вооруженных переворотов. У Узбекистана есть опыт самостоятельной борьбы с прямыми вооруженными нападениями", – напомнил Эргашев.

Ранее республика всегда самостоятельно справлялась с подобными угрозами. В Узбекистане известно о существовании спящих ячеек террористов, вербовщиков - и с ними активно борются.

"Если речь будет идти о действительно больших силах боевиков, которые будут прорываться как извне, так и поднимутся внутри страны, тогда Узбекистану может понадобиться поддержка. Но я не думаю, что это будет ОДКБ. У Узбекистана есть договор о союзнических отношениях с Россией и если ситуации совсем будет критическая, то Узбекистан может вместе с РФ на основании этого договора решать те или иные возникающие проблемы", – заявил он.

При этом, подчеркнул Эргашев, с несколькими сотнями террористов страна справится без внешней помощи.