Эрдоган стал первым пассажиром новой скоростной железной дороги в Турции

8 янв. 15:26

Система скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения вскоре объединит все регионы Турции. Об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в субботу к участникам церемонии открытия скоростной железной дороги, соединяющей провинции Конья и Караман.

По словам Эрдогана, новая скоростная дорога позволит составам снизить время в пути (102 км) между двумя провинциями Анатолии с 2 часов 40 минут до 40 минут.

Кроме того, новый состав позволит снизить затраты на энергоносители, и тем самым сэкономит бюджету 63 млн лир в год, отметил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что после завершения строительства высокоскоростных путей в направлении провинций Мерсин, Адана, Османийе и Газиантеп, будет создана единая система скоростных ж/д линий, курсирующих между регионами Мраморного моря, Внутренней Анатолии и Средиземноморской полосы Турции.

Развитие железной дороги на сегодняшний день является одним из приоритетов турецкого правительства.