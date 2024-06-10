Сергей Шойгу: региональным проблемам Южного Кавказа нужны региональные решения

В Москве проходит заседание секретарей советов безопасности стран СНГ. В рамках мероприятия Сергей Шойгу дал оценку ситуации на Южном Кавказе.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу высказался о ситуации на Южном Кавказе. По словам Шойгу, положение дел в регионе остается напряженным, но тенденции к улучшению наблюдаются. При этом секретарь Совбеза отдельно отметил деструктивную роль западных стран в деле налаживания ситуации.

"Что касается региональной безопасности на Южном Кавказе, ситуация остается сложной, но предпосылки к ее улучшению есть. Мешают этому внешние игроки, преследующие, мягко говоря, неблаговидные цели, прежде всего, страны Запада. Это вновь подтверждает тезис о том, что региональным проблемам необходимы региональные решения"

– Сергей Шойгу

Шойгу также отметил особую роль платформы 3+3 (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) в поддержании стабильной обстановки в регионе. В Москве планируют, что запуск формата будет осуществлен после министерской встречи в Турции, которая прошла 18 октября, передает ТАСС.

"На Южном Кавказе мы делали и продолжаем делать все возможное, чтобы укрепить консультативную региональную платформу 3+3. Рассчитываем, что после министерской встречи [в Стамбуле] работа этого механизма будет активизирована"

– Сергей Шойгу

Южный Кавказ и Запад

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что устранение западных посредников из армяно-азербайджанского урегулирования позволило сделать этот процесс по-настоящему конструктивным – однако Запад в своих интересах продолжит дестабилизировать регион.

"Без западных посредников наконец начались прямые переговоры, от которых ранее старательно уклонялась Армения. Прямой диалог уже увенчался успехом в том, что касается вопросов делимитации и демаркации отдельных участков государственной границы, создания соответствующего механизма, его верификации и желания Еревана продолжить данную работу. На фоне деструктивных действий так называемой "наблюдательной миссии" Евросоюза в Армении сам факт того, что Баку и Ереван смогли выйти на прямые договоренности и начать их реализацию в вопросах делимитации и демаркации госграницы – это большой успех", - прежде всего сказал он.

"Понятно, что и прямой диалог остается непростой работой. Азербайджанской стороне приходится преодолевать многочисленные трудности ввиду специфической деструктивной позиции Еревана – тем не менее, первые успехи здесь однозначны. К сожалению, мы видим, что западные страны не менее активным образом пытаются закрепиться и усилить свои позиции и влияние в Армении. В первую очередь, это касается таких стран, как Франция и США. Мы наблюдаем уже военное направление сотрудничества – поставку в Армению западных систем оружия, включая французскую бронетехнику и французские системы и комплексы ПВО для организации противовоздушной обороны Армении", - сообщил Игорь Коротченко.

"Известно, что сначала Ереван получит комплексы ПВО малой дальности, а затем при участии Франции будут созданы системы контроля всего воздушного пространства Армении. Будут осуществлены поставки зенитных ракетных комплексов и систем средней и большой дальности. Все это в режиме "под ключ" будет предоставлено Армении, но будет находиться под непосредственным контролем НАТО в лице Франции. Соответственно, возникнет натовский сегмент ПВО на Южном Кавказе, что будет крайне дестабилизировать ситуацию, учитывая, что решения по использованию систем станет принимать не только армянская сторона, но и Франция", - подчеркнул главный редактор "Национальной обороны".

Политический аналитик отметил, что в ближайшее время Запад интенсифицирует активность на Южном Кавказе. "Стоит упомянуть и заключение соглашений закрытого характера о взаимодействии между Службой внешней разведки Армении и французской внешней разведкой, а также Центральным разведывательным управлением США. Документы включают в себя договоренности по подготовке кадров, консалтингу, обмену данными между спецслужбами. Неспроста пресс-бюро СВР России выступило сегодня с официальным заявлением о крайне деструктивной роли Запада и превращении Армении в перспективе в натовскую прокси-страну. Поэтому Южный Кавказ остается важнейшим геоэкономическим и геополитическим регионом в поле влияния западных игроков", - указал Игорь Коротченко.

"Здесь мы можем четко сказать, что суверенный, самостоятельный Азербайджан не устраивает очень многих на Западе, прежде всего тех, кто привык выводить любые ситуации к максимальной выгоде для себя. В этом плане предстоят еще очень серьезные усилия, чтобы выйти на полноценный мирный договор между Баку и Ереваном на условиях пяти базовых принципов, которые были сформулированы в свое время президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Этот путь явно не будет усыпан розами, здесь предстоит очень серьезная работа всех без исключения участников при конструктивной роли России, которая объективно готова содействовать заключению справедливых мирных договоренностей и как посредник, и как площадка для встреч", - заключил редактор "Национальной обороны".