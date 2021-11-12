Азербайджан обеспечит Ставрополье недостающим кислородом

В ближайшее время азербайджанские производители начнут поставки медицинского кислорода в Ставропольский край: первая партия живительного газа составит 110 т, - сообщил сегодня губернатор края Владимир Владимиров.

"У нас очень высока потребность в медицинском жидком кислороде. …Наращиваем его выпуск в Ставропольском крае, но открытие новых заводов - дело небыстрое. А кислород нужен сейчас. Провели переговоры с нашими партнерами в Азербайджане. Уже скоро ждем первую партию, она прибудет по железной дороге", - написал он в своем аккаунте в Instagram, передает ТАСС.

"В месяц Ставрополье сможет получать из закавказской республики до 500 т. Это поможет спасению жизней и защите здоровья многих наших земляков", - добавил глава региона.

Собственных производственных мощностей региону не хватает - медицинский кислород поставляется из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, - сообщил ранее министр здравоохранения края Владимир Колесников.