Власти Севастополя остались без аккаунта в Insagram

Соцсеть Instagram заблокировала официальную страницу правительства Севастополя. Причиной такого решения стала активность в комментариях, - сообщила руководитель управления информационной политики города Ирина Юхина.

"Причина - слишком много ответов на комментарии пользователей, соцсеть называет это чрезмерной активностью. Страницу, к сожалению, восстановить не удалось - мы потеряли больше 10 тыс подписчиков", - рассказала Юхина, передает "Интерфакс".

Власти города уже приняли решение открыть новую официальную новую страницу, - добавила глава управления информполитики города.