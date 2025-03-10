Вестник Кавказа

Станция техобслуживания загорелась в Ялте

Станция техобслуживания загорелась в Ялте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупный пожар произошел на станции техобслуживания в Ялте. Пожар разгорелся на площади 100 "квадратов", но в итоге был потушен.

Пожар на станции технического обслуживания тушили сегодня в Ялте, видео с места событий опубликовало крымское МЧС.

Сигнал о ЧП поступил сегодня с утра – пламя охватило СТО, расположенную на улице Московская. На место событий сразу же отправились огнеборцы. В общей сложности ликвидацией пожара занимались 12 человек.

Пожар разгорелся на площадь 100 кв м, но уже в 11.34 мск был локализован. В 11.50 пожарные устранили открытое горение. Полностью возгорание было потушено в 12:18.

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1425 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армянские спасатели тушили пассажирский поезд

Армянские спасатели тушили пассажирский поезд

Пожар на свалке в Новороссийске уменьшился

Пожар на свалке в Новороссийске уменьшился

На границе Узбекистана и Афганистана пылает сухостой

На границе Узбекистана и Афганистана пылает сухостой

Свыше 400 пожарных тушат нефтебазу на Кубани

Свыше 400 пожарных тушат нефтебазу на Кубани

Пожар в лесном массиве потушили в Дагестане

Пожар в лесном массиве потушили в Дагестане

Пострадавшие при пожаре получили почти 2 млн рублей в Кисловодске

Пострадавшие при пожаре получили почти 2 млн рублей в Кисловодске

Крупный природный пожар устранили в Кабардино-Балкарии

Крупный природный пожар устранили в Кабардино-Балкарии

На Кубани выросла площадь пожара на нефтебазе

На Кубани выросла площадь пожара на нефтебазе

Пожар в Дагестане: открытое горение ликвидировано

Пожар в Дагестане: открытое горение ликвидировано

Лесные пожары участились на курортах КМВ

Лесные пожары участились на курортах КМВ

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы