Станция техобслуживания загорелась в Ялте

Крупный пожар произошел на станции техобслуживания в Ялте. Пожар разгорелся на площади 100 "квадратов", но в итоге был потушен.

Пожар на станции технического обслуживания тушили сегодня в Ялте, видео с места событий опубликовало крымское МЧС.

Сигнал о ЧП поступил сегодня с утра – пламя охватило СТО, расположенную на улице Московская. На место событий сразу же отправились огнеборцы. В общей сложности ликвидацией пожара занимались 12 человек.

Пожар разгорелся на площадь 100 кв м, но уже в 11.34 мск был локализован. В 11.50 пожарные устранили открытое горение. Полностью возгорание было потушено в 12:18.