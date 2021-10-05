Как Иран взъелся на Азербайджан: хронология и анализ конфликта

Не будет преувеличением, если сказать, что сегодняшние отношения между Азербайджаном и Ираном оказались на наиболее низкой точке с начала нулевых. Масштабные внеплановые учения сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на берегу Араза у границы Азербайджана стали неожиданностью для многих. Конечно, ситуация эта не возникла в одно мгновение, но скорость ее раскрутки и доведения до кипения с иранской стороны не может не удивлять.

Вчера президент Ильхам Алиев дал жесткий ответ на сыплющиеся из Тегерана многочисленные обвинения в присутствии "израильских вооруженных сил" на территории Азербайджана: "Мы проявляем добрую волю. Но это не значит, что мы примем необоснованные обвинения против себя. Я говорю это здесь, в Джебраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему миру: необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа".

Глава азербайджанского государства сказал, что Азербайджан отвергает эти обвинения, не принимает их и требует доказательств: "Когда недавно молла (вероятно, имеется ввиду аятолла Сеид Хасан Амели – прим. ред.) какой-то провинции Ирана сфабриковал против Азербайджана клевету, мы не обратили на это внимания. Но потом, к сожалению, официальные лица начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел в эти регионы Израиль. Пусть откроют глаза, увидят. Где они здесь увидели Израиль?! Здесь вообще не живут люди. Здесь даже нет ни одного здания. Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за свои слова. Мы не можем позволить, чтобы на нас кто-то необоснованно клеветал".

Но даже больше, чем этот жесткий ответ, говорит за себя фотография, которой поделилась пресс-служба Ильхама Алиева. На ней азербайджанский президент в ходе поездки в Джебраильский район на границе с Ираном смеется, опустив руку на "Harop" – барражирующий боеприпас израильского производства, зарекомендовавший свою эффективность в ходе Второй Карабахской войны.

Можно предположить, что напряженная ситуация между Баку и Тегераном будет в ближайшее время сохраняться, и чтобы разобраться в происходящем, пройдемся по хронологии ключевых событий последних месяцев в ирано-азербайджанских отношениях.

· 11 августа Азербайджан направляет Ирану ноту протеста из-за заездов иранских фур в зону ответственности МС РФ. Как позже рассказал Ильхам Алиев, до вручения ноты до Тегерана пытались достучаться "по-дружески".

· 7 сентября Азербайджан и Турция провели на побережье и в акватории Каспийского моря совместные учебно-тренировочные занятия групп подводного нападения и обороны.

· 11 сентября, спустя месяц после вручения ноты иранскому послу, близкий к властям сайт Caliber.az публикует статью "Иран заходит в Карабах контрабандой", где были представлены новые фото- и видеодоказательства того, что нелегальные грузоперевозки из Ирана в Карабах не прекратились.

· 13 сентября спикер МИД Ирана обратил внимание на то, что азербайджано-турецкие учения на Каспии являются нарушением конвенции "О правовом статусе Каспийского моря" от 12 августа 2018 года. По его словам, все пять стран Каспийского бассейна (Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан) договорились, что военное присутствие других государств в регионе незаконно. В Азербайджане, в свою очередь, на уровне публикаций в СМИ напомнили, что сам Иран эту самую конвенцию не подписал.

· 13 сентября стало известно о том, что с 12 сентября Азербайджан стал проверять иранские грузовики, следующие по трассе Горис - Капан, часть которой проходит по территории Азербайджана. Прошла встреча помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева с иранским послом Сейедом Аббасом Мусави.

· 15 сентября двое иранских водителей, предположительно ранее незаконно побывавших в Карабахе, были задержаны азербайджанскими правоохранительными органами. По состоянию на 4 октября, они не отпущены.

· 16 сентября прошла вторая встреча Хикмета Гаджиева с иранским послом.

· 19 сентября аятолла Ардебиля Сеид Хасан Амели, негативно отреагировав на трехсторонние учения Азербайджана, Турции и Пакистана, заявил, что КСИР следует продемонстрировать силу соседним государствам – Азербайджану и Турции. В качестве подтверждения "враждебности Азербайджана" он процитировал статью в турецкой газете "Йени Шафак" от 2015 года. В ней один из депутатов азербайджанского парламента, не относящийся к партии власти, заявлял, что, если Иран нападет на Азербайджан, он будет стерт с лица земли. Амели, однако, представил высказывание депутата как новое, и вырвал его из контекста. "Надо, чтобы КСИР показал, что с хвостом льва пусть не играют", - сказал иранский аятолла. Иран стягивает войска к Аразу, к границе с Азербайджаном, и начинает военные учения, с различной интенсивностью продолжающиеся по сей день. Посол Ирана в Азербайджане Мусави утверждает, что маневры "плановые" и уверяет в их "дружественном характере" для "братского Азербайджана".

· 22 сентября замглавы МИД Ирана прибывает в Азербайджан, где посещает освобожденный Агдамский район и поздравляет Баку с освобождением своих территорий. Одновременно главы МИД Азербайджана, Турции и Ирана встречаются на полях 76-й Генассамблеи ООН и договариваются о трехсторонней встрече в Тегеране

24 сентября глава МИД Азербайджана проводит в США отдельную встречу с главой МИД Ирана Гусейном Амиром Абдуллахияном.

· 27 сентября Ильхам Алиев в интервью турецкому агентству Anadolu касается темы нелегальных поставок из Ирана в Карабах, называя это неуважением к территориальной целостности Азербайджана. Он также подробно остановился на иранских военных учениях у азербайджанской границы, которые назвал "неожиданным событием", и напомнил, что за 30 лет азербайджанской независимости таких событий не было. "Каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе? Этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество. Об этом спрашивают азербайджанцы мира. Также задается вопрос, почему учения в этом районе не проводились в период оккупации. Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангилане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию? Это справедливые вопросы", - заявил Алиев.

После интервью Алиева тон из Ирана еще более ужесточился. Переброска военной техники к границе с Азербайджаном стала проходить более интенсивно, а военный блок в Тегеране стал открыто угрожать Азербайджану. Глава сил КСИР в Тебризе, полковник Хосейн Пурэсмаил заявил, что "повторение угроз Израиля в отношении Ирана устами Азербайджанской Республики - не только не в интересах Баку, но и является угрозой самому их существованию". Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран не потерпит присутствия израильских военных вблизи своих границ, в частности, на территории Азербайджана, и примет жесткие меры в случае агрессии. Были озвучены на всех уровнях власти обвинения в том, что на территории Азербайджана, якобы, находятся некие террористы.

То, что нынешняя острая ситуация так или иначе связана с послевоенными процессами в регионе, сомнений не вызывает. С одной стороны, как отмечают многие эксперты, усиление азербайджанского и тюркского факторов в региональной политике беспокоит правительство Ирана по причине наличия в стране огромной, насчитывающей, по разным оценкам, от 15 до 30 миллионов человек, азербайджанской этнической группы. Это невольно создает нервозный фон в отношениях между двумя странами. При этом иранские азербайджанцы плотно интегрированы во властные структуры, и сам аятолла Хаменеи по происхождению азербайджанец. То есть, вопрос этнического сепаратизма в Иране остро не стоит, и утверждать обратное было бы явным преувеличением.

Однако сегодняшний Азербайджан в глазах многих иранских азербайджанцев – уже не обиженное, оккупированное на 20% государство, а страна-победитель, сумевшая создать боеспособную армию и освободить земли от многолетней оккупации. Эдакий Рокки Бальбоа региональной политики, сумевший встать на ноги, оправиться от поражения в прошлом бою, натренироваться и в решить исход реванша в свою пользу. Иранские власти, безусловно, отслеживали многочисленные видеоролики, снятые на иранской стороне Араза, где местные азербайджанцы восторженно кричали "Наши идут!", наблюдая за тем, как армия АР с боем выходила к границе с Ираном и Худаферинскому мосту. Современная и, самое главное, успешная азербайджанская модель государственности уже самим фактом своего существования, представляет риск для религиозно-шиитской власти Ирана, пусть даже официальный Баку и не собирается вмешиваться во внутрииранские вопросы.

Другой фактор – геоэкономический. Зангезурский коридор считается конкурентом приоритетного для Ирана проекта "Север-Юг". К слову, на днях замминистра дорог и городского развития Ирана Хейролла Хадами заявил, что Азербайджан не будет участвовать в транзитном маршруте из Ирана в Европу, и Тегеран желает сотрудничать в этом вопросе с Арменией. Одновременно происходят вбросы в СМИ о том, что Тегеран якобы готов ввести войска в Армению, если армянские власти осмелятся "сдать Сюник" азербайджанцам и туркам. О том, что версия эта абсолютно несостоятельна, говорит хотя бы игнорирование ее авторами российского фактора. Что действительно беспокоит иранцев, так это возможность выпасть из евразийской транзитной цепочки.

Наконец, нельзя игнорировать традиционный израильский фактор. Международная ситуация вокруг Ирана неопределенная, а внутри страны всю полноту власти взяли в свои руки представители КСИР. Тель-Авив с нескрываемым опасением следит за развитием иранской ядерной программы, и возросшая на этом фоне вероятность военного удара израильтян по иранским объектам сопровождается подозрительным и агрессивным поведением Тегерана в отношении ближайших соседей. Азербайджано-иранские связи через это уже проходили в 2011-2012 годах, когда иранцы искали мифическую израильскую авиабазу в Азербайджане. Баку несколько раз давал гарантии недопущения использования его территории для осуществления ударов по Ирану. Это также один из пунктов Нахичеванской декларации, подписанной в 2012 году между Азербайджаном, Ираном и Турцией.

Хотелось бы верить, что война нервов между двумя странами закончится, и они найдут взаимоприемлемые решения за столом переговоров. Возможно, произойти это в формате "3+3", который продвигают Москва, Анкара и Баку, и присоединиться к которому выразил желание Тегеран. В конце концов, договариваться и торговать на Востоке умеют не хуже, чем воевать.