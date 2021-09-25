Смерч заблокировал движение поездов на черноморском побережье Кубани (ВИДЕО)

Смерч вызвал сбои в движении поездов в Сочи, об этом сообщают экстренные службы.

Возникший над Черным морем воздушный вихрь сорвал металлическую крышу и уронил ее на рельсы на перегоне Хоста - Адлер, так что она повредила провода. "Два поезда и электричка задерживаются на прибытие на станцию Адлер из-за обрыва контактной сети в Адлерском районе Сочи", - передает ТАСС.

В итоге поезд №83 сообщением Москва - Адлер был задержан на 2 часа 23 минуты, несколько других пассажирских поездов - на время до полутора часов.

После проведения железнодорожниками работ по ликвидации ЧП в 13:25 движение поездов полностью восстановлено.