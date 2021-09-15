Чечня вошла в десятку экорейтинга регионов

Чеченская Республика впервые вошла в первую десятку экологического рейтинга регионов по итогам лета. Список возглавила Тамбовская область, сообщает пресс-служба общественной организации "Зеленый патруль".

"По итогам лета десятка лидеров экологического рейтинга выглядит следующим образом: Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай, Курская область, Алтайский край, Москва, Чувашская Республика, Костромская область, Калужская область, Чеченская Республика. Экологи отмечают, что впервые за 14 лет расчета "Национального экологического рейтинга" в десятке лучших регионов оказались Костромская область и Чеченская Республика", - говорится в сообщении.

Аутсайдерами рейтинга стали ЕАО, Севастополь, Приморский край, Якутия, Красноярский край, Забайкальский край, Челябинская, Свердловская, Омская, Иркутская области.