Вестник Кавказа

Курорт "Ведучи" обзаведется первым сетевым отелем

Курорт "Ведучи" обзаведется первым сетевым отелем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже во второй половине текущего года на горнолыжном курорте "Ведучи" в Чечне появится сетевой отель. Управление им будет осуществлять Сosmos Hotel Group.

Отель 4*, принадлежащий Сosmos Hotel Group, откроется на горнолыжном курорте "Ведучи" в Чечне через несколько месяцев. Такое сообщение распространил гостиничный оператор.

В нем говорится, что гостиница будет действовать прямо на курорте, практически рядом с горнолыжными объектами. Отель будет содержать 173 номера. Гости смогут заселиться в них уже во второй половине текущего года.

Как объяснил президент Cosmos Hotel Group Александра Биба, каждый в отеле смогут провести отдых до 80 тыс туристов.

При этом гостиница выстроена так, чтобы предоставить максимальные удобства лыжникам и сноубордерам. На каждом этаже отеля будут действовать особые комнаты, где можно будет хранить лыжи и сноуборды. Сушить промокшую экипировку можно будет прямо в номере.

Гости отеля смогут посетить два ресторана, им будет доступен также лобби-бар.

При необходимости в отеле можно будет провести деловое мероприятие, например, конференцию. Проект подразумевает наличие переговорных, будет открыт и большой многофункциональный зал. В нем смогут разместиться сто человек. А если будет нужно, то одно большое пространство можно будет разделить на три маленьких.

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