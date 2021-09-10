Экс-председателя райсуда Кубани заподозрили в многомиллионном мошенничестве

Бывшего председателя Белореченского районного суда Краснодарского края Ирину Дадаш заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере – решением Ленинского районного суда в Ростове-на-Дону она арестована, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Известно, что под предлогом оказания юридической помощи фигурантам уголовного дела Дадаш похитила у двух потерпевших $560 тыс - почти 36 млн рублей, - передает "Интерфакс".

Подозреваемая арестована на 1 месяц и 19 дней по 26 октября включительно, ведется следствие, которое устанавливает причастность к преступлению других лиц.