Азербайджан и Иран объединит соглашение по мореходству

Как сообщил сегодня исполнительный директор компании Khazar Давуд Тефти, в скором времени планируется к подписанию между Азербайджаном и Ираном соглашение по мореходству. Документ будет по большей части касаться транзита грузов по маршруту Восток-Запад.

"Через Азербайджан и Иран проходят маршруты Восток-Запад и Север-Юг, и этими путями товары из Европы будут доставляться в Персидский залив. Продукция, транспортируемая из Европы в Азию, будет доставлена в порты Ирана через порты Азербайджана", - рассказал он.

Тефти уточнил, что затем через Иран эти товары будут поставляться в Пакистан и Афганистан, пишет Тренд. Khazar также имеет возможности транспортировать грузы из Южной Кореи в юные иранские порты, откуда грузы могут поставляться в Азербайджан по железной дороге либо через иранские порты на Каспии.