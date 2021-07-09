Глава ФМБА: лекарство "МИР-19" эффективно против всех штаммов коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство разрабатывает лекарство от коронавируса "МИР-19", ожидается, что оно будет эффективно против любых штаммов.

"Участки генома вируса, выбранные в качестве мишени для действия препарата, высоко консервативны, практически не подвергаются мутациям, в связи с чем остаются актуальными для любой из известных линий коронавируса, включая британскую и индийскую", - объяснила глава ФМБА Вероника Скворцова, пишет "Интерфакс".

Лекарство является антидотом против коронавируса. "Препарат с помощью активного компонента - малых интерферирующих РНК специфично разрушает конкретный участок генома вируса, отвечающий за его репликацию (способность к размножению)", - пояснили в организации.

Препарат показал высокую эффективность на животных. В марте завершилась первая фаза клинических испытаний средства на человеке, показала его безопасность.

Максимальная эффективность "МИР-19" против коронавируса будет достигаться в первые двое-трое суток после заражения.

Вторая фаза клинических испытаний должна завершиться в середине августа, после чего ФМБА планирует подать заявку на регистрацию лекарства.