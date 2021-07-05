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Небывалая жара в Туркменистане сократила ряд авиа- и железнодорожных рейсов

Небывалая жара в Туркменистане сократила ряд авиа- и железнодорожных рейсов

Резкое повышение температуры вынудило власти Туркменистана в дневные часы ограничить движение поездов и самолетов - объявления об этом появились на сайте АООТ "Железные дороги" и в популярном приложении по заказу авиабилетов Saray.

Днем воздух в регионе прогревается до 47 градусов, из-за чего сегодня было полностью остановлено движение поезда, следовавшего по маршруту Ашхабад - Амударья, - сообщается на сайте железнодорожной компании Туркменистана.

По прогнозам туркменских синоптиков, на этой неделе температура в стране может установить новый рекорд месяца за всю историю метеонаблюдений, в связи с чем президент страны Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству предпринять все меры, необходимые для защиты здоровья граждан в этот период.

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Вестник Кавказа

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