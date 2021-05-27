Вильфанд: морская вода в Сочи и Геленджике почти прогрелась для купания

Самая теплая вода среди курортов Черного моря отмечается сейчас в Сочи и Геленджике, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Анапе сейчас температура воды 17 градусов, а в Геленджике, Сочи - 18 градусов", - рассказал он, передает ТАСС.

Метеоролог отметил, что в Феодосии, Алуште, Ялте и Евпатории Черное море прогрелось лишь до 15 градусов, в то время как врачи рекомендуют открывать купальный сезон, когда температура воды достигнет 22 градусов тепла.