В Грузии выявили первый случай повторного заражения коронавирусом

Первый случай повторного инфицирования коронавирусом зарегистрирован в Грузии, сообщил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"Подтвержден один случай реинфицирования с промежутком в три месяца. Там мутант одного и того же штамма, только не совсем идентичный. Есть в геноме изменения, но это не британский или другой штамм", - заявил он, пишет Sputnik Грузия.

Гамкрелидзе добавил, что повторно заразился не пожилой человек.

Врач отметил, что в последнее время в стране почти вдвое снизился показатель ношения масок. Он сообщил, что для снятия ограничений и сохранения стабильного эпидположения, показатель ношения масок в Грузии должен увеличиться до 95%.