Генетическое редактирование детей может стать реальностью через 20 лет

Выбирать "дизайн" будущих детей можно будет в ближайшие 20 лет, считает член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов.

"Изменение человека через редактирование генома. Это чрезвычайно мощный инструмент, который можно использовать как для лечения редких болезней и продления жизни, так и для дизайна детей, например, выбора цвета глаз", - рассказал он РИА Новости.

Футуролог подчеркнул, что этическая сторона вопроса не решена. "Но ящик Пандоры открыт. "Редактированные" дети созданы в Китае. Через 20 лет это будет тренд", - полагает он.

Однако, редактировать детей смогут только очень обеспеченные люди, кроме того, такие вмешательства "возможно, будут приводить к каким-то генетическим последствиям". "Не исключено, что кто-то будет стремиться к генной модификации, а кто-то ее избегать", - заключил Кузнецов.