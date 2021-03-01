Кисловодск украсит сад камней

Природные шедевры из песчаника, доломита, гранита, галечника, мрамора, аммонита будут установлены в Кисловодске на территории, примыкающей к Комсомольскому парку.

Как сообщили в городской администрации, сад камней соберет экспонаты со всего Северного Кавказа.

Также дополнением ландшафтного парка станут разнообразные сорта хвойных, лиственных и травянистых растений.

Сообщается, что также от сада камней возьмет свое начало велосипедная тропа "Три ущелья – дорога нарзана", которая протянется через каньоны Кисловодска.