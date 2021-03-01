Кисловодск украсит сад камней
Природные шедевры из песчаника, доломита, гранита, галечника, мрамора, аммонита будут установлены в Кисловодске на территории, примыкающей к Комсомольскому парку.
Как сообщили в городской администрации, сад камней соберет экспонаты со всего Северного Кавказа.
Также дополнением ландшафтного парка станут разнообразные сорта хвойных, лиственных и травянистых растений.
Сообщается, что также от сада камней возьмет свое начало велосипедная тропа "Три ущелья – дорога нарзана", которая протянется через каньоны Кисловодска.
Вестник Кавказа
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