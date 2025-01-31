Угроза минирования "Нарзана" поступила в Кисловодске

Кинологи проверили сегодня санаторий в Кисловодске на предмет минирования. Итоги проверки на данный момент неизвестны
В среду, 26 февраля, в Кисловодске поступила информация об угрозе взрыва в санатория "Нарзан", расположенном на Курортном бульваре. Об этом сказано в Telegram-канале главы города.
На поиски подозрительных предметов в здании отправились сотрудники оперативных служб.
"Все оперативные службы выехали на место происшествия для проведения проверки. Кинологи с собаками работают"
– Евгений Моисеев
Он подчеркнул, что результаты проверки будут обнародованы позднее.