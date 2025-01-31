Вестник Кавказа

Угроза минирования "Нарзана" поступила в Кисловодске

Угроза минирования "Нарзана" поступила в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кинологи проверили сегодня санаторий в Кисловодске на предмет минирования. Итоги проверки на данный момент неизвестны

В среду, 26 февраля, в Кисловодске поступила информация об угрозе взрыва в санатория "Нарзан", расположенном на Курортном бульваре. Об этом сказано в Telegram-канале главы города.

На поиски подозрительных предметов в здании отправились сотрудники оперативных служб.

"Все оперативные службы выехали на место происшествия для проведения проверки. Кинологи с собаками работают"

– Евгений Моисеев

Он подчеркнул, что результаты проверки будут обнародованы позднее.

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