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Месячная норма снега парализовала часть Казахстана

Месячная норма снега парализовала часть Казахстана

Аномальный снегопад прошел в первый день весны в Карагандинской области, об этом пишут казахстанские СМИ.

По данным синоптиков, 1 марта в Караганде выпала месячная норма осадков, такое количество снега вызвало транспортный коллапс, и весь на дорогах города были пробки, передает телеканал КТК.

Правоохранители не успевали оформлять автоаварии, за сутки в больницу доставили семь пострадавших в ДТП.

В области ситуация также непростая: с 28 февраля подразделениями регионального департамента по ЧС было деблокировано 10 единиц техники, спасены 39 человек, эвакуированы еще 12, сообщает Sputnik Казахстан.

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Вестник Кавказа

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