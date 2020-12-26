Армения в Первой Карабахской воевала руками наемников-авантюристов (ВИДЕО)

Армянские оккупанты во время Первой Карабахской войны активно использовали наемников, чьими руками они захватывали земли Азербайджана, изгоняя с них мирных жителей - стариков, женщин и детей. Видеозапись допроса одного из таких наемников, сделанная в 1992 году, опубликована в интернете.

В ролике мужчина рассказывает, что, служа в армии, беспрепятственно ушел из части и за деньги согласился участвовать в оккупации Азербайджана. Он признается, что установил мину на мосту в одном из сел Кельбаджарского района, и откровенно характеризует самого себя как авантюриста.

Кроме того, наемник признается, что, кроме него, были и другие, кто потерял честь воина и офицера, променяв все самое святое на деньги, которые им заплатили за убийства безвинных людей.

Напомним, "деятельность" этих авантюристов завершилась изгнанием 700 тыс мирных жителей, в том числе стариков, женщин и детей, из родных домов на долгие 30 лет. Не остановившись на этом, армянские оккупанты разрушили села и города на захваченной ими земле, оставив от них одни руины.