ЦБ РФ: оливье за год подорожал на 6,8%

По словам председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, ингредиенты для 2 кг оливье за год подорожали почти на 7%.

"Стоимость ингредиентов для 2 кг советского оливье за год выросла с 326 до 348 рублей, то есть на 6,8%", - рассказала она в новогоднем эфире RTVI с Сергеем Шнуровым.

На сайте RTVI программа появится 28 декабря.

Набиуллина отметила, что цены на ингредиенты для салата выросли неоднородно, морковь, например, подорожала более чем на 20%.

Рост цен на ингредиенты для оливье превышает уровень инфляции 2020 года, которая составит около 4,9%.

Набиуллина пояснила, что стоимость салата рассчитывается и того, что на 2 кг салата нужны 0,4 кг маринованных огурцов, 0,38 кг консервированного горошка, 4 куриных яйца, 0,3 кг докторской колбасы, 0,5 кг картофеля, 200 г моркови, 100 г лука и 0,2 кг майонеза.