Убийце полицейского вынесли приговор в Костанайской области

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области вынесен приговор мужчине, убившему полицейского.

Как следует из материалов дела, преступление было совершено 19 января текущего года в одном из домов по улице Комсомольская города Тобыл. Патруль в составе сержантов полиции Дархана Базарбаева и Амангельды Сыздыкова приехал по вызову на семейный скандал. Заявители рассказали правоохранителям, что пьяный 28-летний ранее судимый местный житель угрожает убить свою семью. Родственники заперли дебошира в доме, когда он побежал за ножом, и вызвали полицию.

При попытке задержания агрессор нанес Базарбаеву ножевое ранение. Несмотря на это, раненый полицейский обезвредил подозреваемого и только потом потерял сознание. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть 25-летнего полицейского.

Суд счел, что вина дебошира доказана полностью, и приговорил его к 19 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности, пишет "Алау".