Приговор за продажу дочери-подростка вынесли жительнице Узбекистана

Мать пыталась продать несовершеннолетнюю, но достигшую подросткового возраста дочку в Самарканде. На полученные таким преступным образом средства она собиралась приобрести квартиру.

Проживающая в Самарканде женщина проведет ближайшие пять с лишним лет в заключении, причем в колонии строгого режима, за то, что попыталась продать собственную дочь. О приговоре сообщили в Верховном суде Узбекистана.

Осужденная – 41-летняя женщина, жительница Кашкадарьинской области. Она работала в Самарканде, при этом у нее было собственного жилья. При этом женщина воспитывала трех детей. В какой-то момент ей пришла в голову мысль продать собственную дочь, девочку 13 лет. На полученные деньги мать собиралась купить квартиру, передает РИА Новости

Преступница собиралась заработать на ребенке $25 тыс. Однако в момент продажи ее взяли с поличным.

"Суд признал подсудимую виновной и приговорил ее к пяти годам колонии строгого режима"

– суд

По итогам судебного разбирательства суд признал обвиняемую виновной в торговле несовершеннолетними. Матери грозил срок до 12 лет. Однако она была приговорена к пяти годам и двум месяцам лишения свободы.

Суд позаботился и о детях осужденной, которая теперь отправится за решетку. Теперь они находятся под опекой государства.