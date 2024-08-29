Вестник Кавказа

Обвиняемый в убийстве предпринимателя экстрадирован из Турции в Грузию

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мужчину, убившего бизнесмена 9 лет назад, доставлен в Грузию. Он находился в розыске по линии Интерпола.

Турция экстрадировала в Грузии мужчину, который обвиняется в заказном убийстве бизнесмена Бесариона Хардзиани. Об этом сказано в заявлении Генпрокуратуры республики.

Убийца находился в розыске по линии Интерпола с весны 2015 года.

По данным следствия, обвиняемый вместе с соучастником прибыл в республику Южного Кавказа для совершения убийства в январе 2015 года.

Они застрелили Хардзиани, когда он вошел в подъезд своего дома. От полученных ранений предприниматель скончался на месте.

После этого преступники покинули страну и отправились в Турцию.

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