Вестник Кавказа

Верховный муфтий ранен в Таджикистане

Верховный муфтий ранен в Таджикистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нападение на верховного муфтия Таджикистана было совершено сегодня в столице страны Душанбе. Набросившийся на духовного деятеля злоумышленник уже схвачен правоохранителями.

Атака на верховного муфтия Таджикистана произошла сегодня в Душанбе, сообщение о нападении распространило МВД Таджикистана.

ЧП случилось в 17.20 по местному времени (15.20 по мск), после намаза. Саидмукаррам Абдулкодирзода находился у центральной мечети, когда некий мужчина ударил его ножом.

Верховный муфтий был легко ранен. Врачи проверили его состояние и отпустили домой, госпитализация ему не понадобилась. 

Агрессор уже задержан. Предварительно в МВД сообщили, что он действовал из хулиганских побуждений. Однако точные мотивы преступника будут выяснены во время расследования только что открытого уголовного дела.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
570 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турпоток из России в Таджикистан продолжает расти

Турпоток из России в Таджикистан продолжает расти

В России в ДТП погибли 7 граждан Узбекистана

В России в ДТП погибли 7 граждан Узбекистана

Таджикистанский Хорог потрясло сильное землетрясение

Таджикистанский Хорог потрясло сильное землетрясение

Азербайджан осваивает Центральную Азию

Азербайджан осваивает Центральную Азию

Президент Казахстана отправляется в Таджикистан с официальным визитом

Президент Казахстана отправляется в Таджикистан с официальным визитом

Зачем Южной Корее транзитный Таджикистан?

Зачем Южной Корее транзитный Таджикистан?

Азербайджан и страны Центральной Азии встретились на саммите в Астане

Азербайджан и страны Центральной Азии встретились на саммите в Астане

Наводнения смыли границы Афганистана с соседними странами

Наводнения смыли границы Афганистана с соседними странами

Будущих мигрантов научат русскому языку в Таджикистане

Будущих мигрантов научат русскому языку в Таджикистане

Душанбе патрулируют наряды туристической милиции

Душанбе патрулируют наряды туристической милиции

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы