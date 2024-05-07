Верховный муфтий ранен в Таджикистане

Нападение на верховного муфтия Таджикистана было совершено сегодня в столице страны Душанбе. Набросившийся на духовного деятеля злоумышленник уже схвачен правоохранителями.

Атака на верховного муфтия Таджикистана произошла сегодня в Душанбе, сообщение о нападении распространило МВД Таджикистана.

ЧП случилось в 17.20 по местному времени (15.20 по мск), после намаза. Саидмукаррам Абдулкодирзода находился у центральной мечети, когда некий мужчина ударил его ножом.

Верховный муфтий был легко ранен. Врачи проверили его состояние и отпустили домой, госпитализация ему не понадобилась.

Агрессор уже задержан. Предварительно в МВД сообщили, что он действовал из хулиганских побуждений. Однако точные мотивы преступника будут выяснены во время расследования только что открытого уголовного дела.