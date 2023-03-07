Михаил Швыдкой: Мы стараемся отвечать потребностям Азербайджана в культурных связях

Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой, отвечая на вопросы "Вестника Кавказа", рассказал о контактах России и Азербайджана в культуре и образовании после перехода их отношений на союзнический уровень.

- Михаил Ефимович, с каким багажом культурных связей Россия и Азербайджан подошли к моменту заключения Декларации о союзническом взаимодействии?

- У нас с Азербайджаном глубинные, исторические культурные связи. Это относится и к советской поре, и к досоветской поре. Еще в царской России культурные отношения были очень серьезными. Баку в этом смысле был удивительным интернациональным городом, где жили представители всех национальностей, включая даже англичан, немцев и греков. Кого там только не было.

Отношения русской, советской, российской культуры с азербайджанской были глубокими всегда. Я назову несколько очень важных имен. Таир Салахов – выдающийся художник, принадлежащий двум народам. У него есть замечательный портрет Кара Караева и не менее замечательный портрет Мстислава Ростроповича, который тоже бакинец. Кара Караев учился у Дмитрия Шостаковича в Московской консерватории. Рустам Ибрагимбеков учился на высших режиссерских курсах в Москве. Сам Рустам и его брат Максуд писали по-русски и оставили произведения, которые читались во всем подлунном мире. Максуд Ибрагимбеков был выдающимся азербайджанским писателем, настоящим мудрецом, я имел честь считать его другом – и он издавался в России.

- Какие события в российско-азербайджанских культурных отношениях происходят после заключения Декларации о союзническом взаимодействии?

- У нас идет органическое продолжение того, что происходило всегда. Сейчас у меня главная забота – как мы будем отмечать 80-летие Полада Бюльбюль оглы. Его 75-летие мы отмечали сначала у нас в театре, потом он поехал в Баку; в честь 70-летия он выступал в Концертном зале Чайковского, дал потрясающий концерт, затем аналогичный концерт дал в Баку.

Еще мы сейчас готовимся к концерту в Петербургской филармонии замечательного Фархада Бадалбейли, выдающегося пианиста. Будет концерт азербайджанской музыки.

В декабре мы отмечали юбилей Юлия Гусмана, 80 лет, и это событие привело из России в Баку очень многих людей. Был создан музыкальный спектакль о его жизни на сцене Театра музкомедии. Сама семья Гусманов – и младший Михаил, и старший Юлий – одни из тех мостов, на которых сходятся отношения России и Азербайджана.

В Баку в наши дни гастролирует очень много русских театров – и вахтанговцы, и исполнители разных видов искусства. Это происходит на регулярной основе. Русские писатели были в прошлом году на Фестивале книги в Баку, и в этом году тоже большая делегация туда отправляется. Проходят регулярные недели кино, есть много совместных проектов в области кинематографа. Музейные и библиотечные связи у нас очень глубокие.

Особая тема – контакты наших азербайджанских коллег с республиками Северного Кавказа в культурном плане. Можно с уверенностью сказать, что за два прошедших года ничего не изменилось в худшую сторону и все идет в развивающемся направлении.

- Как развиваются союзнические отношения России и Азербайджана в образовании?

- Не только в культуре, но и в области образования у нас очень хорошие отношения с Азербайджаном. В Баку уже много лет работает филиал МГУ. Целый ряд других вузов открывает филиалы в Азербайджане. Об этом можно долго говорить, поскольку связи наших стран сотканы из живой ткани человеческих отношений. Именно из этого многое складывается.

Мы все-таки стараемся, чтобы мы отвечали потребностям стран, с которыми сотрудничаем. Я не люблю слово "мягкая сила" – его придумал человек, который долгие годы был заместителем министра обороны США, возглавлял комитет разведки. Но отношения в области культуры не сравнить с какой бы то ни было "силой" – это отношения скорее любовные. А любовь начинается с удивления, как писан Стендаль. Надо удивлять, надо предлагать что-то, что было бы интересно, и мы стремимся работать именно так.