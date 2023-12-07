Михаил Галузин: Москва и Баку развивают отношения как союзники

Вчера на вечере памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, организованном посольством АР в России, "Вестник Кавказа" побеседовал с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным о российско-азербайджанских отношениях и перспективах подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

- Михаил Юрьевич, на вечере памяти Гейдара Алиева вы говорили об особенно теплых отношениях между Россией и Азербайджаном. По вашей оценке, что объединяет наши народы и государства?

- Я в своем выступлении отметил, что доверительный, тесный диалог между президентами наших стран, Владимиром Владимировичем Путиным и Ильхамом Гейдаровичем Алиевым является основой, движущей силой союзнических и партнерских отношений между Россией и Азербайджаном. Эти отношения сегодня поступательно, динамично развиваются во всех без исключения сферах на основе Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной президентами наших стран.

Всегда мы при этом помним, что в основе лежит большой вклад Гейдара Алиевича Алиева в становление наших отношений уже в новую эпоху. После того, как был расформирован Советский Союз, наши страны – Российская Федерация и Азербайджанская Республика – развивают свои отношения как суверенные, независимые государства. Сегодняшнее наше тесное партнерство и союзничество – результат усилий Гейдара Алиева и, вслед за ним, работы Владимира Путина и Ильхама Алиева.

- Как вы оцениваете политическую фигуру Гейдара Алиева?

- Сегодня мы еще раз прониклись осознанием величия и потрясающих масштабов его личности – человека, который самоотверженно и добросовестно служил своему делу. И люди в России, и граждане Азербайджана, все мы вспоминаем вклад этого выдающегося человека в развитие нашей общей Родины, Советского Союза и в развитие Азербайджана как независимой, суверенной Азербайджанской Республики. Фигура Гейдара Алиевича Алиева прочно, крепко объединяет наши страны и народы на долгие годы вперед.

- Ожидается ли в Санкт-Петербурге трехсторонняя встреча президента Владимира Путина, президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна?

- Я бы предпочел как дипломат воздержаться от прогнозов. Приглашение российской стороны в адрес Армении и Азербайджана о продолжении диалога по мирному урегулированию на московской площадке – на базе тех принципов, которые сформулировали лидеры наших стран в ноябре 2020 года и позднее – остается в силе.