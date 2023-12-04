20 лет без Гейдара Алиева: каким его запомнили в России и в Азербайджане

12 декабря исполнилось 20 лет со дня смерти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Посольство республики в Москве организовало прием по случаю Дня памяти создателя современной азербайджанской государственности.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы:

Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы отдать дань памяти выдающемуся сыну своего Родины, незаурядному человеку, выдающему политику, великому азербайджанцу, общенациональному лидеру Гейдару Алиевичу Алиеву.

По словам дипломата, роль Гейдара Алиева настолько велика, что его жизненный путь, управленческая философия и неоценимый вклад в развитие азербайджанской государственности еще долго будут изучаться многими поколениями.

Есть лидеры, чья деятельность и масштаб личности оказывают знаковое влияние на развитие общества, на политико-экономический курс государства, его место на международной арене и не укладываются в рамках границ одного государства. Они играют важную роль в истории своего народа, а также оставляют след в мировой политике. Такой большой личностью и был Гейдар Алиевич Алиев.

- Полад Бюльбюль оглы.

Благодаря деятельности Гейдара Алиева в Азербайджане построено и развивается демократическое правовое государство. Придя к руководству страной по требованию народа и в очень сложное время, он уберег страну от опасных проблем, создал фундамент для будущего развития государственности и тем самым спас Азербайджан от политического кризиса.

Были осуществлены масштабные политические, правовые, социально-экономические реформы, преобразованы сферы культуры и образования. И это все обеспечило динамичное развитие страны. Он заложил новые основы экономической и энергетической политики, обеспечил участие Азербайджана в широкомасштабных транснациональных проектах, а также разработал успешную нефтяную стратегию, ставшую фундаментом совершенствования энергетического сектора, развития экономики в долгосрочной перспективе.

Как деятель культуры и человек, работавший продолжительный период времени под руководством Гейдара Алиева, могу сказать, что великий лидер считал национальную культуру достоянием азербайджанского народа, современный высокой уровень развития которой стал возможен, благодаря его ценным идеям и реальной помощи.

- посол Азербайджана.

В этот же период начался форсированный процесс развития внешнеполитических связей и интеграции Азербайджанской Республики в международное сообщество. Вышел на первый план вопрос формирования основных целей и направлений, а также содержание внешнеполитической стратегии молодого государства, отвечающей реалиям конца XX века.

Особое место во внешнеполитической стратегии Гейдара Алиева занимало азербайджано-российское сотрудничество. Сегодня Азербайджан и Россия успешно реализуют союзническое взаимодействие в регионе. И характер отношений между нашими странами высоко оценивается как азербайджанской, так и российской стороной. Но мы всегда помним, что у истоков этого сотрудничества стоял общенациональный лидер Гейдар Алиев, предпринявший важные шаги для формирования дружеских и предсказуемых отношений с Россией.

Он придавал особое значение установлению добрососедских отношений между нашими государствами, и ему удалось эффективно использовать все возможности для развития двустороннего сотрудничества

- Полад Бюльбюль оглы.

В этом году в России широко отмечалось 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева. В России не забыли о его эффективной работе в Москве, о тех важных делах, которые он совершил, будучи первым заместителем председателя Совета министров СССР и членом Политбюро ЦК КПСС, таких, как строительство БАМа, 50-летие которого будет отмечаться в следующем году, развитие нефтегазовой промышленности и о проектах, которые и сегодня приносят пользу современной России. Прошло множество научно-образовательных, культурных, спортивных мероприятий, посвященных 100-летию Гейдара Алиева во многих городах России. Это и Астрахань, Владимир, Владивосток, Владикавказ, Екатеринбург, Казань, Кострома, Красноярск, Махачкала, Петропавловск-Камчатский, Таганрог, Ульяновск, Уфа, Ярославль, Санкт-Петербург, ну и, конечно, столица России - Москва, где было проведено несколько очень крупных мероприятий, посвященных Гейдару Алиеву.

Сегодня идеи и замыслы Гейдара Алиева успешно реализуются президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Хорошо известно, что одним из заветных желаний общенационального лидера было полное освобождение оккупированных территорий нашей страны, обеспечение территориальной целостности и суверенитете Азербайджанской Республики. Он не раз с уверенностью говорил, что наступит время, когда оккупированные территории будут освобождены, и наш народ вернется на земли своих предков.

- посол Азербайджана.

Сбылись пророческие слова великого лидера. К радости всех азербайджанцев мира наша доблестная армия под руководством президента и верховного главнокомандующего ВС Азербайджанской республики, Ильхама Алиева, положила конец многолетней оккупации наших земель. Особенно знаменательно, что это произошло именно в год 100-летия Гейдара Алиева. Будучи достойным продолжателем дела своего отца, президент Ильхам Алиев выполнил завещание общенационального лидера, и сегодня трехцветный флаг Азербайджана гордо развивается на всех Азербайджанских землях, освобожденных в результате Великой Победы.

- Полад Бюльбюль оглы.

В настоящее время возрождение Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана стало важным элементом национальной идеи азербайджанского народа. Под руководством президента Азербайджанской Республики проводятся широкомасштабные строительно-восстановительные работы на всех освобожденных территориях. За последние три года в эксплуатацию были сданы вновь восстановленные города, умные села, международные аэропорты, школы, отреставрированные исторические и религиозные памятники архитектуры. В рамках реализации Первой государственной программы ”Великое возвращение” на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики, в города Лачин, Физули, в села Агалы и другие, вернулись первые семьи наших беженцев, которые были изгнаны со своих родных земель. В ближайшие три года ожидается возвращение в регионы Карабаха и Восточного Зангезура более 100 тысяч человек.

Заместитель руководителя министерства иностранных дел России Михаил Галузин:

В России с большой теплотой и уважением хранят память об этом ярком и незаурядном человеке. Трудовой путь Гейдара Алиевича - это достойный путь служения Отечеству. Он возглавлял долгие годы Азербайджанскую ССР, входил в состав высшего руководства Советского союза.

В 1993 году Гейдар Алиевич встал у руля молодой Азербайджанской Республики и уверенно вел свою страну вперед в течение 10 лет. О масштабе личности Гейдара Алиевича свидетельствует круг его обязанностей на посту Первого заместителя Председателя Совета министров СССР. Тогда под его контролем находились более 12 министерств. Он курировал такие жизненно важные сферы, как машиностроение, торговля, все виды транспорта и связи, включая строительство самого крупного общесоюзного инфраструктурного проекта - Байкало-амурской магистрали, культуру, образование, здравоохранение, легкую промышленность. Все эти стратегически важные сферы курировал Гейдар Алиевич, и, как мы знаем, в этих сферах трудились миллионы советских людей.

- российский дипломат.

Занимая высокие посты, Гейдар Алиевич неизменно демонстрировал высочайший профессионализм, преданность делу и самоотверженность. Особенно приятно отметить, что Гейдар Алиевич всегда был большим и искренним другом России, поборником поступательного развития российско-азербайджанских отношений. Его вклад в формирование российско-азербайджанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества трудно переоценить. Именно он был инициатором многих важных совместных начинаний и, прежде всего, принимал личное участие в разработке договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и взаимной безопасности от 3 июля 1997 года, которому в прошлом году исполнилась четверть века.

- Михаил Галузин.

В 2003 году Указом президента РФ Гейдар Алиев был награжден высшей государственной наградой РФ - Орденом Святого Апостола Андрея Первозванного за выдающийся вклад в укрепление дружбы между нашими народами и углубление многообразного и взаимовыгодного сотрудничества РФ и АР. Как отметил Владимир. Путин, такая награда присваивается зарубежным партнерам в исключительных случаях. И это знак самого доброго отношения России к азербайджанскому народу. Сегодня между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым поддерживается доверительный и активный диалог.

Ведется работа по линии министерств и ведомств по развитию наших двусторонних отношений, развивается межпарламентское сотрудничество. В прошлом году, который прошел под знаком 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, президенты Путин и Алиев подписали декларацию О союзническом взаимодействии между РФ и АР. Это действительно исторический документ. В документе сформулированы приоритеты по всем значимым направлениям нашего двустороннего сотрудничества, заданы магистральные стратегические векторы совместного движения вперед на обозримую перспективу.

Этот документ прошел проверку на прочность в условиях турбулентных геополитических реалий современного мира российско-азербайджанские отношения не подвержены колебаниям международной конъюнктуры, они продолжают поступательно развиваться во благо народов наших стран.

Мы в России всегда будем помнить Гейдара Алиевича в наших сердцах и в нашей работе по дальнейшему развитию союзнических и партнерских российско-азербайджанских отношений, которые скреплены вековыми традициями и общей историей, ярким символом которой является Гейдар Алиевич, который сыграл выдающуюся объединительную роль для наших стран и народов.

- российский дипломат.

Депутат Национального собрания Азербайджана Низами Сафаров:

Гейдар Алиев - это основатель и создатель современного азербайджанского государства. Сегодня Азербайджан идет по пути, предначертанному общенациональным лидером. Те дела, которые не смог завершить Гейдар Алиев, самым блестящим образом завершил г-н президент Ильхам Алиев, восстановив территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Сегодня на освобожденных территориях проводится очень большая работа. Об этом мечтал Гейдар Алиев. Он мечтал о том, чтобы беженцы, граждане Азербайджана возвратились в Шушу, возвратились в Лачин, возвратились в Кельбаджар. Мы сегодня являемся свидетелями этого грандиозного события.

Конечно, личность Гейдара Алиева многогранна. Это был лидер мирового масштаба и в рамках бывшего СССР, и в рамках суверенного Азербайджана. Он очень много сделал для развития различных отраслей промышленности, для развития транспорта бывшего Союза. Он очень много сделал для того, чтобы Азербайджан стал процветающим государством. И в этом его огромная заслуга.

- Низами Сафаров.

Президент РГГУ, д.и.н., профессор, академик РАН Ефим Пивовар:

Гейдар Алиевич Алиев входит в небольшую группу абсолютно уникальных фигур XX столетия не только для Азербайджана, но для всего евразийского пространства, да и для всего мира. Он действительно национальный лидер этой страны, потому что он отодвинул ее от края пропасти, когда стоял вопрос о будущем Азербайджана как независимого государства. Сейчас это очень достойное государство, суверенное государство, имеющее внятную и поддерживаемую народом внутреннюю и внешнюю политику, уважаемое партнерами и рядом живущими соседями и далеко за пределами Азербайджана. Но это было, и значение этой фигуры исторической трудно переоценить. Я нахожусь среди фотографий, свидетельствующих о его жизни и деятельности. Это документальное свидетельство и о его вкладе, его личности, его отношении к народу и отношении народа к нему.

Мы будем долго заниматься фигурой этого человека, хотя много уже работ есть. Есть его биография на русском языке, много других работ. Но это все равно еще только начало, потому что политическое наследие Гейдара Алиева сейчас видно в позиции Азербайджана нынешнего. Ильхам Гейдарович успешно продолжает все, что завещано было его отцом, и, конечно, тоже является фигурой знаковой для Азербайджана, для всего евразийского пространства, для России, конечно. Мы рады, что все-таки существует и реализуется то, что заложил Гейдар Алиев: стратегическое партнерство РФ и Азербайджана.

- Ефим Пивовар.

На приеме также был продемонстрирован фильму посвященный Гейдару Алиеву, который позже был показан на канале НТВ. Первый заместитель генерального директора ТАСС, постоянный докладчик президиума Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО Михаил Гусман:

Мы с большой любовью делали этот фильм об этом великом человеке. Для людей моего поколения, жившего в то время в Азербайджане, для становления нашего поколения образ Гейдара Алиевича, его лидерство было очень значимо, потому что наше социальное становление проходило при нем.

В том самом памятном для меня интервью 2001 года, которое продолжалось почти три часа, Гейдар Алиевич рассказал о том, как они впервые встретились с Владимиром Владимировичем [Путиным] на саммите СНГ в Киеве. После завершения рабочей части саммита они расходились, была уже половина десятого, и Гейдар Алиевич пригласил Владимира Владимировича к себе на чашку чая... Они просидели до половины шестого утра. Это исторический факт.

- Михаил Гусман.

Он также выразил мнение, что мощный фундамент нынешних отношений России и Азербайджана, закрепленный в прошлом году 22 февраля историческим меморандумом между Россией и Азербайджаном, который подписали Ильхам Алиев и Владимир Путин, был заложен той самой ночью в киевской резиденции Гейдара Алиева во время встречи с Владимиром Путиным. Вот такое мое предположение.