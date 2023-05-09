20 лет памяти о Гейдаре Алиеве

В Азербайджане, России и по всему миру сегодня вспоминают великого азербайджанского политика, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, ушедшего от нас 20 лет назад.

В этот день ровно 20 лет назад, 12 декабря 2003 года, ушел из жизни общенациональный лидер Азербайджана, великий политик, заложивший фундамент достижений и побед современной Азербайджанской Республики – Гейдар Алиев. Эту печальную дату азербайджанский народ и азербайджанское руководство встречают с особым чувством, поскольку сегодня все задачи, поставленные Гейдаром Алиевым, решены, и в первую очередь речь о полном восстановлении территориальной целостности Азербайджана – сепаратизм в Карабахе ликвидирован, Армения принуждена отказаться от реваншизма.

Путь Гейдара Алиева

Гейдар Алиев родился 10 мая 1923 года в Нахчыване, с 1944 года работал в органах государственной безопасности. В 1969 году возглавил Азербайджанскую ССР, и затем в течение 13 лет трудился над сохранением национального самосознания азербайджанского народа и его исторической памяти. Уже тогда Гейдаром Алиевым была сформирована идеология азербайджанства.

В 1982 году Гейдар Алиев был избран членом политбюро ЦК КПСС и получил назначение на пост первого заместителя председателя Совета министров СССР, став таким образом одним из ключевых руководителей СССР. В 1987 году, когда центр приступил к активному разжиганию армяно-азербайджанского конфликта, Гейдар Алиев ушел со всех должностей. Покинул Компартию в 1991 году в знак протеста против деструктивной политики центра на Южном Кавказе.

В первые полтора года после восстановления независимости Азербайджанской Республики Гейдар Алиев был председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики и заместителем председателя Верховного Совета АР. 15 июня 1993 года он стал председателем Милли Меджлиса Азербайджана, и уже с 24 июня приступил к исполнению полномочий президента. 3 октября того же года азербайджанский народ проголосовал за избрание Гейдара Алиева президентом республики. В те годы Гейдар Алиев без преувеличения спас Азербайджанскую Республику от распада и гражданской войны, объединил многонациональный и многоконфессиональный азербайджанский народ.

В 1998 году общенациональный лидер был переизбран президентом на второй срок. Гейдар Алиев ушел из жизни 12 декабря 2003 года в Кливлендской клинике США. Похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.

Память о Гейдаре Алиеве

С тех пор традиционно 12 декабря в Азербайджане, России и по всему миру проходят памятные мероприятия. Так, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу Гейдара Алиева, прибыв на Аллею почетного захоронения.

Могилу общенационального лидера также посетили премьер-министр Азербайджана Али Асадов, спикер парламента Сахиба Гафарова, руководитель администрации президента Самир Нуриев и другие государственные и правительственные официальные лица. В церемонии участвовали также военнослужащие, правоохранители, представители дипломатического корпуса. Они возложили цветы к памятнику и выразили глубокое уважение его памяти.

Кроме того, была почтена память супруги Гейдара Алиева - выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, и к ее могиле были возложены цветы.

Люди, лично знавшие Гейдара Алиева, в этот день делятся воспоминаниями о нем; политики, предприниматели и деятели культуры дают оценки его вклада в историю Советского Союза и независимой Азербайджанской Республики. Ряд таких воспоминаний и оценок – Евгения Примакова, Шимона Переса, Джорджа Буша-старшего, Леонида Кучмы, Владимира Долгих, Александра Иванова – запечатлен в книге "Идущий впереди. К 90-летию Гейдара Алиева", подготовленной "Вестником Кавказа" при поддержке Фонда Гейдара Алиева в 2013 году.

Евгений Примаков

Знаменитый дипломат, экс-глава МИД и экс-премьер РФ Евгений Примаков называл Гейдара Алиева безусловно выдающимся человеком, который "поднял Азербайджан, сделал его одной из самых развитых республик в стране". "Он первый из Закавказья вошел в Политбюро, получил звание Героя Социалистического Труда. Это, возможно, даже вызывало ревность у его соседей. Однако выдвижение Алиева в Москву было заслуженным, правильным решением", - вспоминал Евгений Примаков.

"Знаю, что к нему очень хорошо относился Юрий Андропов. И это было связано не только с выдающимися качествами Гейдара Алиева, но и с тем, что он возглавлял в свое время КГБ Азербайджана. Очевидно, это объяснялось и человеческими симпатиями к Гейдару Алиеву. Однажды (Алиев еще был Секретарем ЦК Компартии Азербайджана) мы ехали в машине, и в это время ему позвонил в машину Андропов, который отдыхал тогда на Северном Кавказе. Охранник и я вышли из машины. О чем они разговаривали, я не знаю, но сам факт, что Андропов ему позвонил, знаменателен", - рассказывал он.

Последняя встреча Гейдара Алиева и Евгения Примакова состоялась уже тогда, когда они были президентом Азербайджана и главой МИД РФ соответственно. "Мне пришлось осуществлять тогда сложную миссию – на своем самолете по списку Красного Креста привезти сто с лишним человек пленных армян из Азербайджана, а из Ханкенди – пленных азербайджанцев. Когда я приехал к Гейдару Алиевичу, он сказал: "Отпущу всех, кроме тех трех человек, которые сидят за убийство в камере смертников". Я говорю: "Гейдар Алиевич, тогда сорвется все, армянская сторона согласилась только на паритетный обмен, всех на всех". Он подумал – и в этом он весь! – и говорит: "Хорошо, я этих троих тоже отпущу!". Он знал, какую критику это вызовет у его оппонентов в Азербайджане, но сделал единственно верный и мудрый шаг – поступок подлинно выдающегося политика", - вспоминал Евгений Примаков.

Шимон Перес

Бывший премьер-министр и бывший президент Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес на страницах книги "Идущий впереди. К 90-летию Гейдара Алиева" характеризовал Гейдара Алиева как проницательного и сильного духом лидера. "Он понимал, что в меняющемся мире ему придется подвергнуть Азербайджан глобальным влияниям, и, как он отметил в своей речи на одном из Всемирных экономических форумов: "Мы делаем первый шаг в направлении активной интеграции Азербайджана в мировую экономику, чтобы показать, что наша страна открыта для иностранных инвестиций, бизнеса и взаимовыгодного сотрудничества". Он быстро понял, что идти в ногу с мировой экономикой – означает процветание, а привязанность к ограниченной национальной экономике приведет к бедности", - обращал внимание Шимон Перес.

Знаменитый израильский лидер присутствовал на церемонии подписания "Контракта века", где и познакомился лично с Гейдаром Алиевым. "Я имел удовольствие встретиться с Президентом Гейдаром Алиевым на Всемирном экономическом форуме в Давосе, когда был подписан "Контракт века". Нам представился случай провести уникальную беседу и информативный обмен мнениями по широкому спектру вопросов, актуальных для обеих сторон, которые вызвали во мне глубокое уважение к нему как к смелому и преданному лидеру своей страны, заботящемуся о будущем. Я был поражен его неиссякаемой решимостью добиться и обеспечить лучшее будущее для своего народа и страны путем способствования экономическому росту и открытия Азербайджана для нового и меняющегося мира, вкупе со свободой вероисповедания, бытовавшей в его президентство", - вспоминал он.

"Учитывая основы, которые он заложил, признание, которое Азербайджан приобрел, и то, как он окреп благодаря нынешней политике, я думаю, что Азербайджан продолжит расти экономически, а его положение как важного игрока на международной арене упрочится, накапливая уважение международного сообщества и обеспечивая стабильность и процветание своего народа", - заключал Шимон Перес.

Джордж Буш-старший

О достижениях, которых добился независимый Азербайджан благодаря Гейдару Алиеву, говорил и экс-президент США Джордж Буш-старший. "Его личный вклад в установление дружеских отношений между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном, существующих в настоящее время, а также в сохранение независимости Азербайджана играет огромную роль. Решительность, которую он проявил в сфере достижения справедливого и длительного разрешения нагорно-карабахской трагедии путем мирных переговоров, сыграла огромную роль в установлении мира и стабильности в регионе", - отмечал он.

"В то же время, его позиция и предпринимаемые действия сыграли первостепенную роль в привлечении иностранных инвестиций в больших объемах, которые укрепили экономическое положение Азербайджана. Эти достижения способствовали улучшению жизни миллионов азербайджанцев и создали все условия для вхождения Азербайджана в XXI век как независимого государства", - указывал Джордж Буш-старший.

Леонид Кучма

Экс-президент Украины Леонид Кучма оценивал Гейдара Алиева как одного из самых заметных лидеров на постсоветском пространстве. "Он заложил основы государственности Азербайджана, выстроил устойчивую систему власти и до конца своих дней уверенно управлял страной. Будучи тяжело больным, Алиев сумел передать власть не просто своему сыну (как это упрощенно пытаются иногда преподносить), а, прежде всего, верному союзнику и единомышленнику. Тем самым были обеспечены стабильность и преемственность политического курса Азербайджана, который сегодня является авторитетной страной не только в Кавказском регионе. Все это говорит о Гейдаре Алиеве как о дальновидном стратеге и проницательном политике", - обращал внимание Леонид Кучма.

Ганс-Дитрих Геншер

Также в "Идущий впереди. К 90-летию Гейдара Алиева" известный немецкий политик, многолетний глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер подчеркивал, что Гейдар Алиев еще в советские времена заложил фундамент современного, независимого Азербайджана. "Многие его решения и начинания уже тогда способствовали усилению самоидентификации азербайджанского народа, осознанию своей истории и культуры. Эти дальновидные шаги Гейдара Алиева возымели свой эффект после провозглашения независимости Азербайджана, создав принципиально иные, лучшие возможности для динамичного развития страны. Благодаря Гейдару Алиеву Азербайджан эффективно использовал "окно возможностей" новой политики Советского Союза во второй половине 80-х. Страна получила шанс встать на путь самостоятельного развития и не упустила его. Во все времена, в самых разных условиях политика Гейдара Алиева отличалась концептуальной ясностью, ответственностью и дальновидностью", - отмечал он.

"На примере основателя государства Гейдара Алиева и его сына Ильхама Алиева вновь подтверждается мысль, что историю формируют личности. Азербайджану выпало редкое счастье: уже в первые годы независимости эту страну возглавил человек, который своим личным авторитетом, ясным пониманием целей и задач, решимостью и ответственностью производил неизгладимое впечатление на каждого, кто с ним встречался. Я говорю это, основываясь на личном опыте. Азербайджану повезло и в том, что преемник Гейдара Алиева, нынешний глава государства Ильхам Алиев открывает на созданной им основе новые перспективы для своей страны в нашем столь кардинально меняющемся мире", - резюмировал Ганс-Дитрих Геншер.

Владимир Долгих

Бывший секретарь ЦК КПСС Владимир Долгих регулярно работал вместе с Гейдаром Алиевым в 70-80-х годах и был свидетелем того, каким профессиональным руководителем он являлся. "Я видел в Гейдаре Алиеве умного хозяйственника, умеющего обстоятельно и убедительно ставить в ЦК важные вопросы государственного развития. И при этом он вел себя спокойно, выдержанно, уверенно, не бросал слова по ходу дела, выслушивал собеседников, спрашивал и рассуждал вместе с коллегами по тематике обсуждения. Это сразу располагало всех к конструктивному и успешному решению любых проблем", - рассказывал он.

"В современной истории Азербайджана он сыграл колоссальную историческую роль. После возвращения из Москвы он как бы заново повторил свой путь. В сложнейших условиях, преодолевая смуту и раскол, экономический кризис и негативные внешние факторы, огромной силой воли и неимоверным терпением он создал эффективную структуру развития. Из всех союзных республик бывшего СССР только Азербайджан и Казахстан быстро и эффективно преодолели переходный этап и заняли достойное место в новейшей мировой истории", - отмечал Владимир Долгих.

Александр Иванов

Руководитель Службы безопасности Гейдара Алиева, экс-гендиректор "Интерфакс-Азербайджан" Александр Иванов был одним из наиболее приближенных к общенациональному лидеру Азербайджана людей. "Гейдару Алиевичу нравилось встречаться с людьми, общаться. Некоторые руководители не любят спускаться на землю, а он никогда не проявлял пренебрежения к народу. Он Божий человек, уникальный. Его и его жены душевность и внимательность чувствовали все окружающие, все коллеги… Кстати, в нашей структуре, в "девятке" (сейчас ФСО) есть профессиональный термин – "хозяин". А мы почему-то Алиева все время отцом называли. И не только мы, служба охраны, но и другие. И так и осталось – Отец, Отец азербайджанского народа", - заключал Александр Иванов.

Сегодня Азербайджан вспоминает своего общенационального лидера с благодарностью и гордостью за то, что страна живет так, как это задумывал еще в XX веке великий Гейдар Алиев.