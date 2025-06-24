Вестник Кавказа

Фестивали, День защиты детей, День памяти и скорби: лучшие фото июня 2025

"Вестник Кавказа"
День памяти и скорби, День защиты детей, День спасения и освобождения, выпускной, многочисленные фестивали и вечер памяти Максуда Ибрагимбекова в посольстве Азербайджана – показываем на фото самые сильные моменты июня 2025 года.

Июнь 2025 года, несмотря на холодную и дождливую погоду, запомнится надолго яркими фестивалями и праздниками.
"Лето в Москве", "Театральный бульвар", "Времена и эпохи", "Небо" – вот далеко не полный список фестивалей, которые жители и гости Москвы могли посетить в первый летний месяц. 

Один из самых веселых июньских праздников –  День защиты детей. Именно к нему приурочили фестиваль "Небо", а по всей Москве были открыты праздничные площадки.

На июнь приходится и одна из самых страшных дат российской истории – День памяти и скорби. 22 июня началась Великая Отечественная война. В России в этот день проводят множество акций. Одна из них - "Линия памяти" -  прошла на Крымской набережной. В те же дни на Красной площади был открыт иммерсивный музей, посвященный 80-летию Парада Победы.

В июне в этом году отмечается и еврейский праздник День спасения и освобождения 26 ияра, посвященный победе над нацистской Германией в 1945 году и спасению еврейского народа. В Москве в этот день прошла международная научная конференция "Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа".

Традиционно в июне проходит вручение аттестатов школьникам и выпускной вечер. В этом году общегородской выпускной поменял место проведения - он прошел на ВДНХ.

В июне в Москве отпраздновали 90-летие Максуда Ибрагимбекова: в посольстве Азербайджана в России был показан спектакль "Фисташковое дерево".

Представляем лучшие фото июня 2025 по версии "Вестника Кавказа".

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Арт-павильон “Домашние животные“ в рамках проекта “Сделано в Москве“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Арт-павильон “Домашние животные“ в рамках проекта “Сделано в Москве“
Моноспектакль “Фисташковое дерево“ по рассказу Максуда Ибрагимбекова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Моноспектакль “Фисташковое дерево“ по рассказу Максуда Ибрагимбекова
Акция “Линия памяти“ на Крымской набережной в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Акция “Линия памяти“ на Крымской набережной
Парад физкультурников в рамках фестиваля “Времена и эпохи“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Парад физкультурников в рамках фестиваля “Времена и эпохи“
Иммерсивный музей на Красной площади, посвященный 80-летию Парада Победы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Иммерсивный музей на Красной площади, посвященный 80-летию Парада Победы
Участник конференции “Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участник конференции “Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа“
Письмо себе в будущее на общегородском выпускном на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Письмо себе в будущее на общегородском выпускном на ВДНХ
Украшенный ко Дню России Крымский мост
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Украшенный ко Дню России Крымский мост
Кинозона на Ходынском поле в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Кинозона на Ходынском поле в Москве
Шахматный сквер у памятника Карлу Марксу в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Шахматный сквер у памятника Карлу Марксу в Москве
Фестиваль “Небо“ ко Дню защиты детей в парке Музеон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестиваль “Небо“ ко Дню защиты детей в парке Музеон
Общегородской выпускной на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Общегородской выпускной на ВДНХ
Открытие фестиваля “Лето в Москве“ на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Открытие фестиваля “Лето в Москве“ на Манежной площади
Парад физкультурников в рамках фестиваля “Времена и эпохи“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Парад физкультурников в рамках фестиваля “Времена и эпохи“
Иммерсивный музей на Красной площади, посвященный 80-летию Парада Победы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Иммерсивный музей на Красной площади, посвященный 80-летию Парада Победы
Украшения ко Дню России на Манежной площади в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Украшения ко Дню России на Манежной площади в Москве
Часы обратного отсчета до Международного музыкального конкурса «Интервидение’25»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Часы обратного отсчета до Международного музыкального конкурса «Интервидение’25»
Фестиваль “Лето в Москве“ на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестиваль “Лето в Москве“ на Манежной площади
Открытие фестиваля “Театральный бульвар“ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Открытие фестиваля “Театральный бульвар“ в Москве
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