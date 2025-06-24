Фестивали, День защиты детей, День памяти и скорби: лучшие фото июня 2025

День памяти и скорби, День защиты детей, День спасения и освобождения, выпускной, многочисленные фестивали и вечер памяти Максуда Ибрагимбекова в посольстве Азербайджана – показываем на фото самые сильные моменты июня 2025 года.

Июнь 2025 года, несмотря на холодную и дождливую погоду, запомнится надолго яркими фестивалями и праздниками.

"Лето в Москве", "Театральный бульвар", "Времена и эпохи", "Небо" – вот далеко не полный список фестивалей, которые жители и гости Москвы могли посетить в первый летний месяц.

Один из самых веселых июньских праздников – День защиты детей. Именно к нему приурочили фестиваль "Небо", а по всей Москве были открыты праздничные площадки.

На июнь приходится и одна из самых страшных дат российской истории – День памяти и скорби. 22 июня началась Великая Отечественная война. В России в этот день проводят множество акций. Одна из них - "Линия памяти" - прошла на Крымской набережной. В те же дни на Красной площади был открыт иммерсивный музей, посвященный 80-летию Парада Победы.

В июне в этом году отмечается и еврейский праздник День спасения и освобождения 26 ияра, посвященный победе над нацистской Германией в 1945 году и спасению еврейского народа. В Москве в этот день прошла международная научная конференция "Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа".

Традиционно в июне проходит вручение аттестатов школьникам и выпускной вечер. В этом году общегородской выпускной поменял место проведения - он прошел на ВДНХ.

В июне в Москве отпраздновали 90-летие Максуда Ибрагимбекова: в посольстве Азербайджана в России был показан спектакль "Фисташковое дерево".

Представляем лучшие фото июня 2025 по версии "Вестника Кавказа".