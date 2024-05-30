Что такое иудейский День Победы над нацизмом и когда он отмечается?

26 ияра - День спасения и освобождения по иудейскому календарю - в 1945 году совпало с Днем Победы, а в этом году будет отмечаться 24 мая. О значении обеих памятных дат рассказывает президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

Праздник 9 Мая — важная веха в истории нашей страны. В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы — события, которое навсегда изменило судьбы миллионов и определило ход мировой истории. Этот день — символ героизма, мужества и самопожертвования нашего народа, который, объединившись, смог одержать решающую победу над нацизмом.

День Победы — это не просто дата в календаре. Это праздник, который мы отмечаем с гордостью и уважением к тем, кто отдал свои жизни за наше будущее. Парад на Красной площади, марши «Бессмертного полка», встречи с еще остающимися в наших рядах ветеранами, с детьми войны — все это напоминает нам о цене, которую заплатил советский народ за свободу. Мы должны помнить о тех, кто сражался на фронте и в тылу, о тех, кто не дожил до этого дня, но чье наследие живет в наших сердцах.

У каждой памятной даты есть свой собственный смысл и предназначение, их стоит всегда различать и не стоит смешивать, не стоит также пытаться радостный праздник сделать днем скорби или наоборот. Поэтому День Победы, отмечаемый 9 мая, должен быть светлым и радостным праздником, связанным со славой наших воинов, силой их духа.

Наряду с Днем Победы уже более десятилетия еврейские общины по всему миру отмечают День Спасения и Освобождения — 26 Ияра по иудейскому календарю (в 2025 году — 24 мая). В иудаизме свой особый календарь — лунно-солнечный. Поэтому и для «иудейского Дня Победы над нацизмом» была избрана своя дата: 26-е число месяца Ияра, которое в 1945 году совпало с 9 мая.

Кто-то возразит: зачем вводить еще одну дату, когда, с одной стороны, есть День Победы 9 мая, с другой — международный (27 января) и израильский (27 Нисана) дни памяти жертв Холокоста?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

26 ияра — это праздник, который символизирует надежду, солидарность и освобождение. Этот день несет в себе глубокий духовный и культурный смысл, объединяя людей различных конфессий и поколений в едином порыве к миру и взаимопониманию. Это день благодарности Творцу за спасение от угрозы полного уничтожения. 26 Ияра — это день, когда еврейские общины по всему миру собираются вместе, чтобы вспомнить о тех, кто был спасен от угрозы полного уничтожения. Это день, когда мы объединяемся в молитве и благодарности за свободу и мир, в котором мы сегодня живем. Празднование 26 Ияра никак не умаляет День Победы, а лишь подчеркивает его значимость для еврейского народа и всей мировой общественности.

Пусть 9 Мая и 26 Ияра станут символами нашего единства, нашей силы и нашей надежды. Пусть они напоминают нам о «великих тех годах». Мы должны передать эту память следующим поколениям, чтобы они знали, какой ценой была добыта наша свобода, и гордились тем, что они — наследники великой Победы.