Иудейский мир отпразднует День Победы над нацизмом

В Израиле и России со 2 по 3 июня пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Спасения и Освобождения. Праздник приурочен к победе Красной Армии над нацизмом.

Еврейский мир со 2 по 3 июня по григорианскому и 26 ияра по еврейскому календарям празднует День Спасения и Освобождения, приуроченный к победе Красной Армии над нацизмом. Отметим, что согласно еврейскому летоисчислению, 9 мая 1945 года пришлось на 26 ияра. В дальнейшем этот день стал отмечаться как окончание Катастрофы.

В ходе празднования будут зажжены три свечи. Первая – в память о жертвах нацистов, вторая – во славу Всевышнего и третья в честь солдат, победивших нацизм. Также будут читаться специальные праздничные молитвы. Запланированы мемориальные акции. Основными центрами станут Москва и Иерусалим.

«26 ияра — это день "Сияния Всевышнего" В этот день 79 лет назад небеса распахнулись и даровали нашему народу спасение. Мы, чьи отцы и деды отстояли этот мир, знаем правду: еврейский народ был спасен Русским Солдатом, чья героическая миссия по спасению мира продолжается и по сей день»

– инициатор праздника, глава Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

Далее он обратил внимание на то, что сейчас многие страны искажают исторические факты, свидетельствующие о решающей роли Красной армии в деле победы над нацизмом, в угоду политической конъюнктуре. И с этим нельзя мириться, подчеркнул инициатор праздника.

В Москве центром празднования станет Большая хоральная синагога и синагога в Марьиной Роще. Участниками церемонии статут главные раввины России Берл Лазар и Адольф Шаевич. Кроме того, к празднованию присоединятся представители христианства, ислама и буддизма.

Также в торжества пройдут в Иерусалиме у Стены Плача, где 2 июня будет читаться молитва. 3 июня пройдет шествие «Бессмертного полка».